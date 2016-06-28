Омск, 28 июня, 2016, 06:57 — ИА Регнум. Из плана подготовки к 300-летию Омска исключили финансирование ряда объектов.

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Распоряжением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева от 21 июня расходы на юбилей города серьезно урезали — с 19,3 млрд рублей до 673 млн рублей. Под сокращение попали 933,6 млн рублей на строительство Красногорского гидроузла; 5,6 млн на строительство метро; 80 млн на реконструкцию омского цирка; 154,2 млн на строительство поликлиники в Кировском округе; 11,1 млрд на объекты инженерной инфраструктуры и так далее.

Однако, как сообщает «СуперОмск», в плане сохранили расходы на Сибирский международный марафон, возведение школы на ул. Мельничной, реконструкцию отделения хирургии городской детской больницы №3, реконструкцию здания страхового общества «Саламандра».

На строительство Воскресенского собора, а также на реконструкцию и развитие Омской крепости выделяют по 27,7 и 161,9 млн рублей соответственно (средства бюджета Омской области).

«Самое главное, что это сокращение не затрагивает объекты, которые реально строятся и должны быть сданы в этом году. На сдачу объектов, за строительство которых отвечает администрация города (путепровод на 15-й Рабочей, школа на Мельничной, Омская крепость), это решение никаким образом не повлияет. Другое дело, что фактически это решение закрепляет окончательно на бумаге отказ от нескольких других обязательств. Основная часть — это обязательства, связанные с инженерной инфраструктурой. Но это строительство и не начиналось», — сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM начальник отдела по работе со СМИ городского департамента информационной политики Виктор Гашеев.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Омск отпразднует 300-летие в августе 2016 года. При этом в марте на совещании, которое провел заместитель полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Андрей Филичев, выяснилось, что подготовка к 300-летию Омска тормозится из-за недостатка финансирования.

В конце прошлого года в областной прокуратуре прошло совещание, на котором обсудили результаты использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по подготовке к празднованию юбилея города. На совещании прозвучала информация, что проверка выявила случаи оплаты фактически невыполненных работ на общую сумму свыше 1,6 млрд руб.