Уимблдон, Великобритания, 28 июня, 2016, 06:57 — ИА Регнум. Результаты российских теннисистов в первый игровой день на Уимблдонском турнире:

wimbledon.com Турнир Большого Шлема в Уимблдоне

[[[flag-us]]] Виктория Дювал (США) — [[[flag-ru]]] Дарья Касаткина (Россия) 0:2 (0:6 5:7)

Виктория Дювал (США) — (Россия) (0:6 5:7) [[[flag-ru]]] Екатерина Александрова (Россия) — [[[flag-rs]]] Ана Иванович (Сербия) 2:0 (6:2 7:5)

(Россия) — Ана Иванович (Сербия) (6:2 7:5) [[[flag-ru]]] Маргарита Гаспарян (Россия) — [[[flag-cz]]] Дениза Алертова (Чехия) 0:1 (3:6 0:3 отказ)

Маргарита Гаспарян (Россия) — (Чехия) (3:6 0:3 отказ) [[[flag-fr]]] Эдуар Роже-Васселен (Франция) — [[[flag-ru]]] Теймураз Габашвили (Россия) 3:1 (1:6 6:3 6:4 6:4)

(Франция) — Теймураз Габашвили (Россия) (1:6 6:3 6:4 6:4) [[[flag-uy]]] Пабло Куэвас (Уругвай) — [[[flag-ru]]] Андрей Кузнецов (Россия) 2:3 (3:6 6:3 7:5 3:6 4:6)

Пабло Куэвас (Уругвай) — (Россия) (3:6 6:3 7:5 3:6 4:6) [[[flag-ru]]] Евгений Донской (Россия) — [[[flag-ua]]] Александр Долгополов (Украина) 1:3 (2:6 4:6 6:3 6:7(3))

28 июня продолжатся матчи первого круга. В девяти из них примут участие российские теннисисты:

Светлана Кузнецова — Каролин Возняцки (Дания)

Михаил Южный — Хорасио Себаллос (Аргентина)

Дмитрий Турсунов — Жоау Соуза (Португалия)

Су-Вэй Хсие (Тайвань) — Анастасия Павлюченкова

Евгения Родина — Леся Цуренко (Украина)

Йен-Хсун Лю (Тайвань) — Александр Кудрявцев

Елена Веснина — Тамира Пашек (Австрия)

Екатерина Макарова — Йоханна Ларссон (Швеция)

Юлия Путинцева (Казахстан) — Марина Мельникова