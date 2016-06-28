В Уимблдоне стартовал третий в нынешнем году турнир Большого Шлема
Уимблдон, Великобритания, 28 июня, 2016, 06:57 — ИА Регнум. Результаты российских теннисистов в первый игровой день на Уимблдонском турнире:
wimbledon.com
Турнир Большого Шлема в Уимблдоне
- [[[flag-us]]] Виктория Дювал (США) — [[[flag-ru]]] Дарья Касаткина (Россия) 0:2 (0:6 5:7)
- [[[flag-ru]]] Екатерина Александрова (Россия) — [[[flag-rs]]] Ана Иванович (Сербия) 2:0 (6:2 7:5)
- [[[flag-ru]]] Маргарита Гаспарян (Россия) — [[[flag-cz]]] Дениза Алертова (Чехия) 0:1 (3:6 0:3 отказ)
- [[[flag-fr]]] Эдуар Роже-Васселен (Франция) — [[[flag-ru]]] Теймураз Габашвили (Россия) 3:1 (1:6 6:3 6:4 6:4)
- [[[flag-uy]]] Пабло Куэвас (Уругвай) — [[[flag-ru]]] Андрей Кузнецов (Россия) 2:3 (3:6 6:3 7:5 3:6 4:6)
- [[[flag-ru]]] Евгений Донской (Россия) — [[[flag-ua]]] Александр Долгополов (Украина) 1:3 (2:6 4:6 6:3 6:7(3))
28 июня продолжатся матчи первого круга. В девяти из них примут участие российские теннисисты:
Светлана Кузнецова — Каролин Возняцки (Дания)
Михаил Южный — Хорасио Себаллос (Аргентина)
Дмитрий Турсунов — Жоау Соуза (Португалия)
Су-Вэй Хсие (Тайвань) — Анастасия Павлюченкова
Евгения Родина — Леся Цуренко (Украина)
Йен-Хсун Лю (Тайвань) — Александр Кудрявцев
Елена Веснина — Тамира Пашек (Австрия)
Екатерина Макарова — Йоханна Ларссон (Швеция)
Юлия Путинцева (Казахстан) — Марина Мельникова