Владивосток, 28 июня, 2016, 06:51 — ИА Регнум. Первую в России зону беспошлинной торговли могут создать на Дальнем Востоке. Пилотный проект планируется запустить в рамках интегрированной развлекательной курортной зоны «Приморье». Такое заявление сделал губернатор Владимир Миклушевский, акцентируя внимание на том, что реализация этой идеи увеличит эффективность ИКРЗ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Andshel Бухта Золотой Рог. Владивосток

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По словам главы региона, большая часть прибыли в игорных зонах сегодня поступает не от самих игр, а от сопутствующих услуг. Развитие развлекательной индустрии — гостиничного бизнеса, развлечений, делового туризма, торговли, шопинга — является мировым трендом, и Приморье намерено к нему присоединиться.

«Многие приморцы, которые ездили за границу, знакомы с форматом зоны беспошлинной торговли. Иногда это режим tax-free, когда в аэропорту возвращается налог на добавленную стоимость купленного товара. Выбирая в Сеуле какой-то товар, вы получаете его уже в dute free в аэропорту. Есть различные варианты, мы выберем наиболее удобный», — пояснил Владимир Миклушевский на телеканале ОТВ.

По словам губернатора, на сегодняшний день формат реализации проекта первой в России зоны беспошлинной торговли ещё не определён. Этот вопрос будет обсуждаться с экономическим блоком Правительства РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года в интегрированной развлекательной курортной зоне «Приморье» открыли самое крупное казино в России. По последним данным, ИРКЗ посетили свыше 100 тысяч туристов, ежедневно в гостиничный комплекс и казино Tiger de Cristal приезжают более 500 человек.

С начала реализации проекта в создание объектов туристской, инженерной и транспортной инфраструктуры было инвестировано 8 миллиардов рублей, из которых 500 миллионов рублей — капиталовложения казны Приморского края. В общей сложности объём внебюджетных инвестиций планируется на уровне в 14 миллиардов рублей.