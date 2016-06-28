В Приморье могут открыть первую в России зону беспошлинной торговли
Владивосток, 28 июня, 2016, 06:51 — ИА Регнум. Первую в России зону беспошлинной торговли могут создать на Дальнем Востоке. Пилотный проект планируется запустить в рамках интегрированной развлекательной курортной зоны «Приморье». Такое заявление сделал губернатор Владимир Миклушевский, акцентируя внимание на том, что реализация этой идеи увеличит эффективность ИКРЗ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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По словам главы региона, большая часть прибыли в игорных зонах сегодня поступает не от самих игр, а от сопутствующих услуг. Развитие развлекательной индустрии — гостиничного бизнеса, развлечений, делового туризма, торговли, шопинга — является мировым трендом, и Приморье намерено к нему присоединиться.
«Многие приморцы, которые ездили за границу, знакомы с форматом зоны беспошлинной торговли. Иногда это режим tax-free, когда в аэропорту возвращается налог на добавленную стоимость купленного товара. Выбирая в Сеуле какой-то товар, вы получаете его уже в dute free в аэропорту. Есть различные варианты, мы выберем наиболее удобный», — пояснил Владимир Миклушевский на телеканале ОТВ.
По словам губернатора, на сегодняшний день формат реализации проекта первой в России зоны беспошлинной торговли ещё не определён. Этот вопрос будет обсуждаться с экономическим блоком Правительства РФ.
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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года в интегрированной развлекательной курортной зоне «Приморье» открыли самое крупное казино в России. По последним данным, ИРКЗ посетили свыше 100 тысяч туристов, ежедневно в гостиничный комплекс и казино Tiger de Cristal приезжают более 500 человек.
С начала реализации проекта в создание объектов туристской, инженерной и транспортной инфраструктуры было инвестировано 8 миллиардов рублей, из которых 500 миллионов рублей — капиталовложения казны Приморского края. В общей сложности объём внебюджетных инвестиций планируется на уровне в 14 миллиардов рублей.