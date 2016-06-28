Пекин, 28 июня, 2016, 06:16 — ИА Регнум. Спасательные службы приступили к разбору завалов, вызванных сходом оползня в Тибетском автономном районе. Движение по трассе Тибет-Сычуань временно приостановлено.

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Как сообщили очевидцы, никто не пострадал лишь по счастливой случайности. Водители и пассажиры проезжающих машин заметили, что со склона горы движется поток камней и грязи, в результате чего движение было остановлено. Сразу после схода оползня были вызваны спасатели, которые прибыли на место происшествия менее, чем через 50 минут, пишет «Сина синьвэнь».

В настоящее время ведется разбор завалов, к которому привлечены несколько единиц тяжелой техники. Как ожидается, движение будет восстановлено к концу дня.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте в результате многодневных проливных дождей на участок скоростной трассы Дацин-Гуанчжоу в округе Лунань провинции Ганьсу сошел оползень, в результате чего погиб 1 человек.