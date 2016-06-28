Пекин, 28 июня, 2016, 05:55 — ИА Регнум. Паритетный курс юаня к доллару США продолжает снижаться. 28 июня Народный банк Китая понизил курс национальной валюты КНР на 153 базисных пункта до отметки 6,6528.

cambioeuroyuan.org Юань

Как считают экономисты, колебания юаня вызваны новостями о выходе Великобритании из ЕС. По мнению китайских экспертов, причин для беспокойства нет, к осени курс национальной валюты стабилизируется, пишет «Синьхуа».

27 июня главный финансовый регулятор Китая снизил паритетный курс юаня к доллару США сразу на 559 базисных пунктов, в последний раз подобный обвал был зафиксирован в декабре 2010 г.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 27 июня в целях поддержания уровня ликвидности на межбанковском рынке Народный банк Китая провел операции РЕПО на сумму 100 млрд юаней ($15,12 млрд).