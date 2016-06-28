Москва, 28 июня, 2016, 05:21 — ИА Регнум. Министерство транспорта России прорабатывает возможность создания Речного фонда по аналогии с автодорожной отраслью. Об этом сообщил газете «Известия» замминистра транспорта, руководитель Росморречфлота Виктор Олерский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капитан теплохода

По его словам, основными источниками наполнения Речного фонда, как и для существующего с 2011 года Дорожного фонда, должны стать акцизные и в меньшей степени — инфраструктурные сборы.

«Наша основная задача — снизить нагрузку на автомобильные дороги. Это можно сделать путём перемещения части грузов на железнодорожный и внутренний водный транспорт. Но это невозможно сделать административными методами, только экономическими. А для этого необходимо привести в порядок инфраструктуру. А на это нужны деньги». — отметил Олерский.

Помощник президента России Игорь Левитин выразил уверенность, что для развития внутренних водных путей необходимы средства, поступающие от пользователей рек. Однако сложность в этом опросе заключается в том, что контроль за реками осуществляется сразу рядом ведомств — Минприроды, Минэнерго и Минтрансом, отметил он.

По мнению Левитина, по рекам, как и по автомобильным дорогам, необходимо выйти на 100% финансирование содержания однако показатели бюджета не позволяют достичь этого. Кроме того, в европейской части России, где функционирует Единая глубоководная система, существуют три лимитирующих участка (Городецкие шлюзы, Нижне-Свирский шлюз, Нижний Дон), и для снятия этих ограничений и увеличения глубины участков потребуется 80 млрд рублей, сказал помощник президента.