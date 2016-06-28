Берлин, 28 июня, 2016, 04:57 — ИА Регнум. Германский автоконцерн Volkswagen планирует потратить $14,7 млрд на урегулирование «дизельного скандала» в США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Отмечается, что более $10 будут направлены на починку или выкуп порядка 475 неисправных автомобилей. Остальную сумму компания направит в специальные фонды, созданные для компенсации последствий выбросов.

По информации источников, каждый клиент автоконцерна получит от $5,1 до $10 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, Volkswagen оказался в центре скандала в сентябре 2015 года. Как стало известно, на целый ряд автомобилей компании с дизельным двигателем, выпущенных в 2009—2015 годах, было установлено программное обеспечение, которое позволяло обходить экологические стандарты.

Очистительные системы автомобилей работали на полную мощность в ходе тестов на соответствие экологическим требованиям, а в режиме эксплуатации очищение выхлопных газов осуществлялось намного слабее.

В связи с этим власти США обязали немецкую компанию отозвать почти полмиллиона машин, выпущенных на американский рынок с 2009 по 2015 год.

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