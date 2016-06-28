Куньмин, Китай, 28 июня, 2016, 04:55 — ИА Регнум. В ходе инспекционной поездки в провинцию Юньнань глава Министерства национальной обороны КНР Чан Ваньцюань выступил с заявлением, в котором призвал всех военнослужащих серьезнее относится к защите государственных границ.

sogou.com Китайские пограничники в наряде

«Коммунистическая партия Китая, правительство, НОАК, полиция и гражданские лица должны работать вместе для того, чтобы усилить пограничный контроль и поддерживать правопорядок вдоль границ государства», — заявил Чан Ваньцюань.

Китайский министр призвал руководителей соответствующих учреждений «быть готовыми к новым вызовам и проблемам». По словам чиновника, местные органы власти должны активизировать информационно-просветительские программы среди населения для формирования массового сознания важности защиты территориальной целостности страны, пишет «Наньцзао жибао».

«Мы должны быть полностью осведомлены о том, что ситуация у наших границ может быстро измениться. Важно довести до всех военнослужащих значение пограничного контроля, суверенитета и государственной безопасности, межнационального согласия и национальных интересов», — добавил министр обороны КНР.