Эль-Мукалла, Йемен, 28 июня, 2016, 04:30 — ИА Регнум. Не менее 42 человек погибли в результате серии террористических атак на юге Йемена, передаёт Agence France-Presse.

.chitalnya.ru Взрыв

Сообщается, что четыре взрыва прогремели в городе Эль-Мукалла. Бомбы привели в действие террористы-смертники. По предварительным данным, целями атак были военные объекты.

По информации телеканала Sky News Arabiya, ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

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