Москва, 28 июня, 2016, 04:15 — ИА Регнум. Московские храмы будут оборудованы навигацией для прихожан с ограниченными возможностями, сообщила руководитель направления по работе с инвалидами Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви Вероника Леонтьева.

aton-kuban.ru Навигация для инвалидов

«Доступный для инвалидов храм — тот, где настоятель и сотрудники храма знают и умеют общаться с инвалидами, а те, в свою очередь, могут полноценно участвовать в богослужениях. Поэтому, кроме пандусов, нужен сурдоперевод для глухих прихожан, тактильные указатели и рельефные иконы — для незрячих и слепоглухих людей», — приводит слова Леонтьевой агентство «М24».

Представитель Синодального отдела по благотворительности РПЦ отметила, что оборудование каждого храма находится в компетенции настоятеля и проводится за счёт средств, которые храм должен самостоятельно изыскать на этапе строительства или реконструкции.

Леонтьева также отметила, что к концу текущего года РПЦ планирует опубликовать справочник по московским храмам с безбарьерной средой. «Мы выпустили пособие о том, как сделать храм доступным для всех, как помогать слепым, слепоглухим и глухим прихожанам в храмах», — сказала она, добавив что в настоящее время ведётся сбор данных не только по Москве, но и по всей России.