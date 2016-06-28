Пекин, 28 июня, 2016, 04:09 — ИА Регнум. Власти Нинся-Хуэйского автономного района сообщили о завершении строительства самого протяженного автомобильного тоннеля в Китае. Тоннель, длина которого составляет 9485 метров, был построен за рекордные 2 года.

Самый протяженный автомобильный тоннель в Китае

Как отметили в администрации района, в настоящий момент все строительные работы завершены, ведется тестирование системы безопасности сооружения. Безопасность стала ключевым фактором при прокладке тоннеля.

Для предотвращения возможных ДТП проектировщики приняли решение разделить встречные потоки машин, в результате чего, несмотря на удорожание проекта, начали прокладывать 2 тоннеля для транспорта, двигающегося в противоположных направлениях, пишет «Синьхуа».

По словам строителей, система противопожарной безопасности, установленная в новом сооружении, является одной из лучших в мире. Через каждые 100 метров в стенах тоннеля находятся специальные помещения, предназначенные для обеспечения безопасности водителей и пассажиров транспорта, в случае задымления тоннеля. Комнаты оснащены автономными системами вентиляции.

Торжественная церемония по передаче тоннеля в эксплуатацию состоится через несколько недель.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайская компания China Railway Tunnel Group завершила строительство тоннеля через перевал Камчик, который соединяет Ферганскую долину Узбекистана с остальной частью республики. 19-километровый железнодорожный тоннель также свяжет Узбекистан с системой железных дорог Киргизии и Китая.