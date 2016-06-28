Грозный, 28 июня, 2016, 03:43 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что письменные извинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за сбитый российский бомбардировщик Су-24 «свидетельствуют о правильности подхода руководства России к данной проблеме».

gramosphere.com Рамзан Кадыров — глава Чеченской Республики

«Президент России Владимир Путин ещё раз доказал, что наше Отечество — Великая держава, с которой лучше столетиями дружить, чем один раз испортить отношения», — написал он на своей странице в соцсети Instagram.

Кадыров отметил, что осложнение отношений между Москвой и Анкарой привело к «фактическому краху туриндустрии Турции», остались без работы «десятки тысяч турецких строителей, возводивших объекты в России». Тем не менее он выразил уверенность, что «действия российского руководства носили исключительно правильный характер». «Есть случаи, когда жизнь гражданина России, честь страны нельзя оценивать никакими миллиардами», — подчеркнул глава Чечни.

«Мы выражаем надежду на то, что турецкая сторона реализует озвученные намерения о готовности решить проблему возмещения ущерба, привлечения к ответственности виновных», — отметил Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства получил письмо от Реджепа Эрдогана с извинениями за сбитый в ноябре 2015 года турецкими ВВС российский бомбардировщик.

По его словам, в письме Владимиру Путину турецкий президент выразил слова сочувствия и соболезнования в связи с гибелью пилота российского Су-24, а также выразил готовность восстанавливать отношения с Россией.

Позднее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара также готова возместить российской стороне ущерб за сбитый российский самолёт.

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