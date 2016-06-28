Владивосток, 28 июня, 2016, 03:28 — ИА Регнум. Россия и Китай к моменту открытия Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке намерены урегулировать ключевые вопросы развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». Об этом в ходе рабочей поездки в КНР заявил полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, отметив, что на сегодняшний день Владимир Путин одобрил лишь идею этого совместного проекта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

hec.su Юрий Трутнев — полпред президента на Дальнем Востоке

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В рамках рабочей поездки в Китай стороны обговорили, какая организация и в какой юрисдикции будет заниматься строительством международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2». Обсуждались также механизмы обеспечения, гарантий и финансирования.

Были намечены конкретные временные рамки. Так, по словам Юрия Трутнева, к открытию ВЭФ (2−3 сентября) ключевые вопросы реализации проекта уже должны быть решены.

«Это не значит, что в день Восточного экономического форума стартует проект, но это значит, что мы выйдем на тот уровень подготовки, который позволит доложить об этом проекте президенту Российской Федерации. Пока проект доложен ему в форме идеи, и в форме идеи он им одобрен», — обозначил полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент подготовлена только финансово-экономическая модель МТК «Приморье-1» и «Приморье-2», и ключевая роль в их развитии отведена Свободному порту Владивостока. Потенциальный прирост ВВП — 29 миллиардов рублей, налоги и сборы — 5,7 миллиардов рублей. При этом требуется порядка 180 миллиардов рублей инвестиций, бюджетные средства привлекать не планируется.

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В апреле 2016 года в ходе очередных переговоров с китайскими партнёрами было принято решение создать совместную управляющую компанию.

На правительственном уровне неоднократно отмечали, что международные транспортные коридоры — ещё один инструмент в линейке механизмов ускоренного развития Дальнего Востока. В начале лета премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минвостокразвития и Минтрансу до 25 июля представить итоговую концепцию развития МТК «Приморье-1» и «Приморье-2».