Москва, 28 июня, 2016, 02:28 — ИА Регнум. Жителей сирийской провинции Алеппо сообщают о прибытии в район сирийско-турецкой границы групп террористов с тяжёлым вооружением. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По сообщениям жителей населенных пунктов Храйтан и Кафр-Хамра провинции Алеппо отмечено прибытие в район сирийско-турецкой границы террористических групп «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в России) с тяжёлым вооружёнием», — говорится в опубликованном документе.

Сообщается также, что в течение суток в провинции Алеппо боевиками группировки были обстреляны из РСЗО и миномётов населённые пункты Эль-Хадер, Кудехи и Хандрат, а также кварталы Шейх-Максуд, Аз-Загра и район холмов Маддафи в городе Алеппо.

В провинции Идлиб обстрелам террористов подверглись населённый пункт Фуаа, в провинции Дамаск — населённые пункты Хутейта аль-Джараш, Хауш-Харабу, Джараш, Шурхун и Блелие, а также железнодорожный мост в районе посёлка Мейда.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.