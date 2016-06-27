Багдад, 28 июня, 2016, 02:04 — ИА Регнум. По меньшей мере 12 человек погибли и ещё более 30 получили ранения в Ираке в результате взрыва рядом со зданием мечете, передаёт агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM

Теракт был совершён в городе Абу-Грейб в 20 километрах к западу от Багдада. Отмечается, что взрыв произошёл в мечети, расположенной в суннитском районе, во время молитвы.

По данным местной полиции, взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник. На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственности за атаку.