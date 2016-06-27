Портленд, США, 28 июня, 2016, 01:54 — ИА Регнум. Два человека погибли и ещё двое госпитализированы в результате стрельбы в американском штате Орегон. Об этом сообщается в микроблоге шерифа округа Мэрион в Twitter.

Гильзы

Инцидент произошёл 27 июня неподалёку от города Вудбёрн. Открывший стрельбу скрылся с места преступления. Полиции удалось задержать подозреваемого спустя 2,5 часа к востоку от Портленда. Отмечается, что задержание прошло без инцидентов.

Подробностей о личности задержанного и его возможных мотивах на данный момент не приводится. Обстоятельства произошедшего выясняются.