Анкара, 28 июня, 2016, 01:36 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни может провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в своём микроблоге в Twitter.

ИА REGNUM Россия и Турция

По его словам, телефонный разговор может состояться 29 или 30 июня. «Турецкому и российскому народам не нравится этот кризис. В среду или в четверг президент проведёт телефонный разговор в господином Путиным», — написал Йылдырым.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства получил письмо от Реджепа Эрдогана с извинениями за сбитый в ноябре 2015 года турецкими ВВС российский бомбардировщик.

По его словам, в письме Владимиру Путину турецкий президент выразил слова сочувствия и соболезнования в связи с гибелью пилота российского Су-24, а также выразил готовность восстанавливать отношения с Россией.

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