Вашингтон, 28 июня, 2016, 01:17 — ИА Регнум. В Вашингтоне уверены, что решение граждан Великобритании на референдуме о выходе страны из состава Европейского союза никак не отразится на продлении санкций в отношении России. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Эрик Шульц, передаёт телеканал RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Мне знакомы спекуляции в публичном пространстве на эту тему. Но наше видение таково, что мы не ожидаем, что референдум в Великобритании будет иметь какое-то влияние на снятие санкций против России», — заявил представитель Белого дома.

Как передавало ИА REGNUM, 23 июня в Великобритании состоялся референдум, который показал, что большая часть граждан страны выступает за выход страны из состава Европейского союза. Brexit поддержали 51,9% британцев, 48,1% высказались против.

Читайте также:

Выход Британии из ЕС ослабит политику санкций против РФ — WSJ

Госдеп США: санкции против России будут сняты после выполнения Минска-2