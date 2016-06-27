Ницца, Франция, 28 июня, 2016, 00:20 — ИА Регнум. Сборная Исландия одержала победу над командой Англии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу-2016 и стала последним участником четвертьфинала. Встреча, состоявшаяся на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце, завершилась со счётом 2:1.

Евро-2016

Счёт в матче открыли англичане — на 4-й минуте Уэйн Руни успешно реализовал пенальти. Уже на 6-й минуте Рагнар Сигурдссон сравнял счёт, а на 18-й минуте победный гол забил Колбейнн Сигторссон.

Таким образом, сборная Англии покидает чемпионат, а Исландия 3 июля встретится в четвертьфинале с хозяевами турнира — командой Франции. Также в ¼ финала Евро-2016 состоятся матчи Польша — Португалия, Уэльс — Бельгия, Германия — Италия.