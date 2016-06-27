Минск, 28 июня, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Замминистра иностранных дел Белоруссии Валентин Рыбаков и замминистра торговли и промышленности Вьетнама Хоанг Куок Выонг 27 июня в Ханое обсудили создание совместных производств и другие вопросы двустороннего экономического сотрудничества, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего экономического сотрудничества, в частности, создание совместных сборочных производств грузовой и пассажирской техники в соответствии с межправительственным протоколом о производстве моторных транспортных средств на территории Вьетнама, подписанным в марте 2016 года», — сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Кроме этого, Валентин Рыбаков провёл встречу с генеральным директором вьетнамской промышленной компании «Au Viet Industry» Нгуен Куанг Хунгом. «В рамках встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, а также имплементацию совместного проекта по сборке и реализации грузовой техники ОАО «МАЗ» во Вьетнаме», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, в декабре прошлого года в ходе официального визита Александра Лукашенко в Ханой были подписаны контракты на поставку белоруской техники во Вьетнам, а также программы белорусско-вьетнамского сотрудничества в гуманитарной сфере.

Глава постсоветской республики провёл переговоры с тогдашним президентом Вьетнама Чыонг Тан Шангом, председателем Национального собрания Нгуен Шинь Хунгом, премьер-министром Нгуен Тан Зунгом и генсеком Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.

По итогам встреч были подписаны документы о сотрудничестве Белоруссии и Вьетнама в научной и образовательной сферах, о развитии туризма межрегионального сотрудничества, о поставках белорусской техники во Вьетнам и стимулировании двусторонней торговли. Стороны декларировали намерение увеличить двусторонний товарооборот с $0,19 млрд до $0,5 млрд.

Официальный Минск выразил заинтересованность в сотрудничестве с Вьетнамом в сферах нефтехимии, а также добычи полезных ископаемых в азиатской республике. Белорусский госконцерн «Белнефтехим» давно предлагал свои услуги в геологоразведке и добыче вьетнамских углеводородов. Также был обсуждён вопрос функционирования зоны свободной торговли между Евразийским союзом и Вьетнамом.