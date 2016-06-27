Москва, 27 июня, 2016, 23:56 — ИА Регнум. В центре Москвы неизвестные избили актера Александра Ляпина, известного по сериалу «Интерны», и его спутницу. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает телеканала «360 Подмосковье».

Удар

Сообщается, что Ляпин и его подруга были избиты на Грузинском валу. В полиции подтвердили эту информацию и уточнили, что в 0:30 на службу «02» поступило сообщение от гражданки о нанесении телесных повреждений по адресу: Грузинский вал 28/45.

На место прибыли сотрудники полиции, которые установили, что между двумя группами произошел конфликт, закончившийся дракой. Телесные повреждения были нанесены женщине и её спутнику.

Именно спутница Ляпина обратилась с заявлением в полиции. Начата проверка.