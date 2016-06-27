Бухарест, 27 июня, 2016, 23:56 — ИА Регнум. Россия не стремится территориально приблизиться к странам НАТО, но видит обратную проблему — приближение НАТО к границам России. Об этом заявил в интервью телеканалу Digi 2 4завершающий свой мандат в Бухаресте посол России в Бухаресте Олег Мальгинов, отвечая на вопрос о том, почему Россия «приближается к НАТО».

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«30 лет назад на Черном море было только одно государство НАТО, это Турция. Сейчас там три страны НАТО, а СССР больше не существует. Так что если говорить об изменениях… Россия стоит на месте, НАТО продвигается. Вот в чем проблема», — сказал дипломат.

Отвечая на вопрос о присутствии НАТО в Черном море, Мальгинов отметил: «Мы выразили обеспокоенность тем, что такие идеи обсуждаются, мы предложили властям Румынии быть более открытыми в том, что касается этих предложений, чтобы не было никаких сюрпризов, ни для нас, ни для Румынии впоследствии».

В то же время посол России подчеркнул, что в ответ на размещение противоракетного щита США в Румынии будут приняты меры, и «серьезные люди здесь (в Румынии — прим. ИА REGNUM) понимают, что открытие такого рода стратегической системы будет «стоить» определенных мер противодействия». Он отметил, что в Румынии много говорят о желании быть просто «потребителем» безопасности, но и «вкладчиком» в безопасность НАТО, однако, не обладая ни достаточными деньгами, ни вооружениями, в Бухаресте решили внести свой «вклад», используя территорию и людей, которые там живут и которые таким решением, по сути, принесены в жертву.