Ижевск, 27 июня, 2016, 23:54 — ИА Регнум. Удмуртию на выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва представят четверо кандидатов от «Единой России». Республика объединена в одну региональную группу №12 с Пермским краем, которую возглавил градоначальник Перми Игорь Сапко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе отделения партии по Удмуртии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Также в состав группы вошли вице-спикер Госдумы РФ шестого созыва Андрей Исаев (под номером 2), руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Андрей Гальцин (под номером пять), директор Ижевского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Алексей Шепталин (под номером 6) и министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова (по номером 8). Всего в списке 11 кандидатов.

По 33 удмуртскому одномандатному округу от «Единой России» выдвинут директор Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского отделения РАН Алексей Загребин, по 34 ижевскому округу — председатель постоянной комиссии Госсовета республики по экономической политике, промышленности и инвестициям Валерий Бузилов.

КПРФ не стала объединять Удмуртию с другими регионами, республика является территориальной группой №13, список которой возглавляет секретарь Удмуртского республиканского отделения партии Владимир Бодров. Также в него вошли глава фракции КПРФ в Госсовете республики Владимир Чепкасов (под номером 2), первый секретарь Глазовского городского отделения КПРФ Елена Масленникова (под номером 3), секретарь республиканского комитета КПРФ Василий Афанасьев (под номером 4). В группе 6 кандидатов.

По 33 удмуртскому одномандатному округу также выдвинут Владимир Чепкасов, по 34 ижевскому округу — Владимир Бодров.

«Справедливая Россия» объединила Удмуртию с Кировской областью в региональную группу №14, которую возглавил депутат Госдумы от Кировской области Сергей Доронин. В список вошел депутат Государственной думы, председатель Совета регионального отделения партии Виктор Шудегов (под номером 2). В списке трое кандидатов.

По 33 удмуртскому одномандатному округу также выдвинут Виктор Шудегов, по 34 ижевскому округу — глава фракции в Госсовете республики Фарид Юнусов.

Напомним, на выборах депутатов Государственной думы шестого созыва в Удмуртии явка составила 56,6%. «Единая Россия» набрала в республике 45,1%, КПРФ — 19,5%, «Справедливая Россия» — 11,2%, ЛДПР — 16,6%, «Яблоко» — 2,8%, «Патриоты России» — 2,5%, «Правое дело» — 0,7%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы депутатов Государственной думы VII созыва состоятся в единый день голосования 18 сентября 2016 года.

Выборы пройдут по смешанной избирательной системе. Из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональная система), а еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система).

Партиям в ходе процедуры голосования необходимо набрать не менее 5% голосов, а кандидатам в округах — получить большинство голосов, пришедших на выборы избирателей, чем любой из соперников.