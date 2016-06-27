Берлин, 27 июня, 2016, 23:47 — ИА Регнум. После голосования по вопросу о членстве в Европейском союзе Соединенное Королевство, безусловно, покинет блок. Об этом, ссылаясь на министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, передает Die Welt.

European University Institute Вольфганг Шойбле

Решение на референдуме в Великобритании окончательно и необратимо, считает Шойбле. Сам немецкий министр, по его откровениям, глубоко разочарован итогами голосования, и считает, что они могут довести до слез.

Скорее всего, англичане теперь и в самом деле хотят плакать, отметил Шойбле. Но это бесполезно, британцы должны были думать раньше, добавил глава казначейства ФРГ.

Напомним, 23 июня большинство британцев проголосовало за выход из состава Европейского союза.