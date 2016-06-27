Архангельск, 27 июня, 2016, 23:34 — ИА Регнум. Архангельск отметил свой 432 день рождения. На территории всего города работало 20 площадок, участие в которых приняли около 70 тысяч жителей и гостей города. Кульминацией праздника стал концерт заслуженного артиста России Евгения Дятлова, исполнение гимна «Мы любим тебя, Архангельск!» и праздничный дымовой фейверк, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Резвая

Администрация города рапортует, что мероприятия прошли на хорошем организационном и содержательном уровне. Слаженно работал единый коллектив профессионалов. Однако есть и другие мнения.

«День города в этом году мне совершенно не понравился. Безусловно, свои коррективы внесла погода. Ночью шел дождь, от чего повсюду образовались огромные лужи. Дул холодный ветер и солнца совсем не было. Расстроил и огорчил сам вид города в этот день. Вроде бы праздник, а украшена была лишь площадь возле здания администрации города. Культура организации торговли также оставляет желать лучшего. Никакой музыки в течение всего праздничного дня на городских улицах не было», — сказала архангелогородка Юлия Цветкова.

Директор Архангельского областного молодежного театра Виктор Панов считает, что на протяжении уже многих лет Архангельск «становится все более провинциальным» и прошедший День города, по его мнению, еще раз это подтвердил.

«В День города архангелогородцы получили унизительное зрелище. Местной власти нечем было удивлять горожан, потому что за выделенные бюджетные деньги сделать это не возможно. Поэтому им ничего не оставалось делать, как нагнать на сцену детей с шариками. Сейчас другое время, где за все надо платить. Вообще я считаю, что выделять средства из бюджета города на празднование Дня города не стоит. Есть другой способ: богатые люди могли бы просто «скинуться» и организовать действительно настоящий праздник. От них не убудет, а людям приятно. К слову, мы предлагали свою инициативу проведения Дня города. Было бы здорово устроить парад выпускников, к примеру, как это делают в Санкт-Петербурге. Нас не поддержали, так как нет денег», — сказал Виктор Панов.

Добавим, что едва ли не единственным украшением Дня города стало завершение фестиваля уличных театров. Было представлено огненное шоу, клоунады, карнавал. Кульминацией стало финальное шоу фестиваля на Красной пристани.

Заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Орлова на еженедельной планерке заявила, что «с сегодняшнего дня городская Администрация приступает к планированию следующего Дня города, чтобы он стал таким же ярким, запоминающимся и интересным для архангелогородцев».