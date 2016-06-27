Тирасполь, 27 июня, 2016, 23:32 — ИА Регнум. Делегация Верховного совета Приднестровья в составе председателя парламента Вадима Красносельского и его заместителя Галины Антюфеевой представляли республику на прошедшем в Москве съезде партии «Единая Россия». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе приднестровского парламента.

Дмитрий Синица ИА REGNUM Общественный транспорт на улицах Тирасполя

В эти же дни с рабочим визитом в Москве находится и президент ПМР Евгений Шевчук. О том, связан ли визит со съездом «единороссов» или с поездкой в Москву приднестровской парламентской делегации, в президентской пресс-службе не уточнили. Там отметили, что в Москве у главы государства «запланировано проведение ряда встреч по вопросам, связанным с социально-экономической ситуацией в республике».

Между тем вице-спикер приднестровского парламента Галина Антюфеева выразила удовлетворение уровнем сотрудничества ПМР с Российской Федерацией. В рамках визита, по ее словам, «намечен ряд встреч с лидерами, играющими ключевую роль в реализации многих социально значимых программ, как в России, так и у нас в Приднестровье». «Это и патриотическое воспитание, сотрудничество с Молодежным парламентом и различными молодежными организациями и движениями», — добавила она.

«Приднестровская делегация приехала с новым пакетом намерений и предложений», — сказала Антюфеева. «Приднестровье считает себя частью России. Мы рассчитываем, что когда-нибудь мы обязательно будем вместе. Ради этого общего будущего необходимо работать и выверять каждый шаг с Российской Федерацией. Убеждена, труд, взаимодействие, совместные шаги приведут к успех», — подвела итог вице-спикер.

Председатель Верховного совета ПМР Вадим Красносельский в свою очередь принял участие в состоявшемся накануне съезда заседании круглого стола «Мир-2016: вызовы и возможности». Говорил он в основном о роли России в мире и на берегах Днестра. «Для нас основа — это миротворческая миссия. И, может быть, на сегодняшний день именно опыт миротворческой миссии, проводимой в Приднестровье под эгидой Российской Федерации, можно взять за основу для урегулирования тех или иных территориальных споров, которые существуют на сегодняшний день в иных государствах. На сегодняшний день Россия приобретает роль международного арбитра — государства, выполняющего миротворческую миссию практически по всему земному шару. Это и Сирия, и Приднестровье и другие страны», — заявил спикер.

Он выразил надежду, что чаяния приднестровцев быть вместе с Россией, подтвержденные в том числе в ходе референдума 2006 года, будут реализованы.

ИА REGNUM напоминает, что на декабрь 2016 года в Приднестровье намечены президентские выборы. Основная борьба, как ожидается, развернется между командой нынешнего главы государства Евгения Шевчука и оппозицией в лице партии «Обновление», которую поддерживает крупнейшая в Приднестровье торгово-промышленная группа «Шериф». Наиболее вероятным кандидатом от оппозиции считается спикер парламента Вадим Красносельский. Накануне начала предвыборной гонки Красносельский и Шевчук ведут борьбу за поддержку со стороны Москвы. В последние месяцы больше в этом преуспел Красносельский.