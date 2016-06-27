Берлин, 27 июня, 2016, 23:26 — ИА Регнум. Лидеры Германии, Франции и Италии надеются, что предстоящий саммит Европейского союза в Брюсселе займется поиском ответов на вызовы, с которым столкнулся блок после референдума в Великобритании, передает Associated Press.

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Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и итальянский премьер Маттео Ренци в совместном заявлении говорят, что 28 июня они предложат европейским лидерам «начать процесс, основанный на конкретных сроках и четких обязательствах».

Три лидера условились на том, что 27 оставшихся членов Евросоюза должны собраться в сентябре, чтобы обсудить их общие приоритеты. Они также призвали страны ЕС договориться о конкретных проектах, направленных на рост и безопасность, которые необходимо реализовать в течение последующих шести месяцев.