Мюнхен, Германия, 27 июня, 2016, 23:23 — ИА Регнум. Компания «Airbus Defense and Space» сообщила, что в ближайшее время проведет летные испытания транспортного самолета A400M, который будет способен выполнять дозаправку вертолетов в воздухе по системе «шланг-конус». Об этом сообщает британское военное агентство Jane’s.

airbusdefenceandspace.com Транспортный самолет A400M компании «Airbus Defense and Space»

Начальник инженерного отдела Мигель Анхель Морелл, выступая на заводе компании в Отторбруне близ Мюнхена, заявил, что испытания более длинного и тонкого прототипа шланга дозаправки должны начаться до конца 2016 года. Эта модернизация позволит А400М выполнять воздушную дозаправку вертолетов, которую было невозможно осуществить из-за проблем с возникающими воздушными потоками и турбулентностью.

Морелл отметил, что использовавшийся изначально 24-метровый шланг был слишком коротким, из-за чего лопасти вертолета оказывались на опасной близости с горизонтальными стабилизаторами самолета. Другая проблема — вертолет находился слишком близко от А400М, вследствие чего машина попадала в зону турбулентности, создаваемую полетом воздушного заправщика.

Новый заправочный шланг увеличен до 37 метров. Этот образец не только длиннее, но и меньше предшественника в диаметре, что уменьшает его вес. Но тут есть и недостаток — из-за уменьшенного диаметра скорость потока топлива снизится, а сам процесс дозаправки займет больше времени.

Согласно контрактам, «Airbus Defense and Space» должна сконструировать 174 самолета. При этом в текущем году было поставлено всего 5 самолетов, хотя к концу года в компании планировали доставить не менее 20 самолетов. Еще 26 самолетов ранее были доставлены во Францию, Турцию, Великобританию, Германию и Малайзию.

Проект европейского военно-транспортного самолёта A-400M продвигается с большими трудностями и проблемами. В программу уже вложено 20 миллиардов долларов, что превышает на 8 миллиардов запланированную смету. Имеются серьезные конструкционные недостатки двигателей, а планер самолёта быстро подвергается усталостным изменениям, вследствие чего на нем появляются микротрещины. Но, несмотря на это, в Евросоюзе активно продвигают проект.