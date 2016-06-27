Дамаск, 27 июня, 2016, 23:20 — ИА Регнум. Так называемая сирийская вооруженная оппозиция призывает Европейский Союз ввести целевые санкции на российские компании, которые якобы поддерживают войну в Сирии. Соответствующее заявление сделала сегодня, 27 июня официальный представитель Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции Басма Кодмани, сообщает Reuters.

Кукрыниксы. «Создал при помощи пружин марионеточный режим». 1977

Она заявила, что сирийская оппозиции требует от Евросоюза ввести санкции против российских компаний, которые, по мнению оппозиции, вовлечены в поставки оружия законному сирийскому правительству и якобы причастный к бомбежкам оппозиции.

Кодмани напомнила, что что санкции являются частью политики Европейского Союза в таких ситуациях как кризис на Украине. «Мы не понимаем, как ЕС все еще может считать Сирию менее важной, чем Украина», — с негодованием заявляет оппозиционерка.

Также она призвала ни в коем случае не ослаблять уже существующие санкции против России, так как это вполне может быть расценено нынешним законным президентом Сирии Башаром Асадаом как сигнал о том, что его правительство все ещё может «вернуться на международную сцену».