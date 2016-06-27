Брюссель, 27 июня, 2016, 23:11 — ИА Регнум. Глава европейского центрального банка Марио Драги отменил свое участие на ежегодной конференции, проводимой ЕЦБ в Португалии, чтобы успеть на встречу лидеров ЕС, передает Associated Press.

tochek.net Колодец Посвящения — усадьба Кинта-да-Регалейра, Синтра, Португалия

28−29 июня в Брюсселе состоится первое заседание Европейского совета в составе глав государств и правительств с тех пор, как Британия проголосовала за выход из Евросоюза.

На конференции 29 июня вместе с Драги должны были присутствовать глава ФРС США Джанет Йеллен и управляющий Банка Англии Марк Карни. Последние также отказались ехать в португальский город Синтра.