Лондон, 27 июня, 2016, 23:03 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's приняло решение понизить долгосрочный кредитный рейтинг Великобритании с максимального «ААА» до «АА». Об этом сегодня, 27 июня, сообщает CNBC.

variant-dom.ru Долгосрочный кредитный рейтинг

Решение S&P объясняется просто — победа евроскептиков на референдуме по вопросу выхода Великобритании из Европейского Союза. Прогноз по рейтингу — негативный.

Аналитик агентства отмечают, что для Великобритании выход из Евросоюза ведет к менее предсказуемой, стабильной и эффективной финансовой политики. Также S&P указывает на большие различия в результатах голосования между Англией, Шотландией и Северной Ирландии. Это создает конституционные проблемы для страны в целом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Великобритании прошел референдум по вопросу выхода Соединенного королевства из Евросоюза. 51,9% проголосовавших высказались за выход из наднационального объединения. Явка была высокой — 72%.

При этом в разных частях Соединенного королевства голосовали по-разному. Победу евроскептиков обеспечили собственно англичане — наибольший процент проголосовавших за выход из ЕС был в Англии, которая является самой густонаселенной частью Великобритании. А вот в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства в ЕС. После обнародования официальных результатов референдума власти Шотландии снова заговорили об отделении от Британской короны.