Кострома, 27 июня, 2016, 22:38 — ИА Регнум. В Костромской области кандидатом в депутаты Госдумы от «Единой России» по одномандатному округу №107 стал Алексей Ситников. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «ЕР», списки кандидатов партии были утверждены на съезде 27 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Ситников участвовал в работе облдумы третьего, четвертого, пятого и шестого созывов. В 2012 году он был избран первым заместителем председателя Костромской областной Думы, в 2015 году вновь переизбран на этот пост.

С 6 апреля 2016 года Ситников является депутатом Госдумы шестого созыва — он входит в комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Костромская область оказалась в одной региональной группе с Ивановской, Тверской и Ярославской областями. Этот список возглавил депутат Госдумы Владимир Васильев, избиравшийся от Тверской области. На втором месте — депутат Госдумы от Ярославской области Валентина Терешкова.

Из костромичей в региональный список партии вошли депутат облдумы Иван Богданов и глава Караваевского сельского поселения Елена Шилова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы в Государственную думу пройдут 18 сентября 2016 года. Депутатов будут избирать по смешанной системе: часть — по одномандатным округам, другую часть — по партийным спискам.