Санкт-Петербург, 27 июня, 2016, 22:32 — ИА Регнум. Известный режиссер Владимир Бортко получил первое место в партийном списке КПРФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти на выборах в Государственную думу. Об этом стало известно 27 июня по результатам предвыборного съезда КПРФ.

obozrevatel.com Владимир Бортко

Следом за ним расположились председатель межрегионального профсоюза Кировского завода Сергей Пантелеев, бизнесмен Вадим Гришков, депутат Госдумы Николай Кузьмин, лидер петербургского отделения КПРФ Ольга Ходунова.

На шестую строку регионального списка поместили депутата Законодательного собрания Петербурга и экс-кандидата в губернаторы северной столицы Ирину Иванову, ее коллега по петербургскому парламенту Юрий Гатчин занял восьмое место, между ними расположился ректор СПбГУФК им. Лесгафта Владимир Таймазов.

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Общий список Петербурга и Ленобласти замыкают экс-депутат городского ЗакСа Александр Ольховский, глава администрации деревни Бережки Владимир Ожерельев и писатель Герман Садулаев. Большинство этих кандидатур были рекомендованы петербургским региональным отделением партии. Депутаты Госдумы Жорес Алферов и Светлана Савицкая, которые также были рекомендованы северной столицей, попали в общефедеральный список КПРФ.

Кроме того, в одномандатных округах коммунисты выставляют депутата Госдумы Святослава Сокола (округ №217). Среди вышеназванных Ходунова также будет баллотироваться как одномандатник в округе №211, Ольховский — в округе №212, Пантелеев — в округе №213, Гатчин — в округе №214, Иванова — в округе №215, Бортко — в округе №216, Садулаев — в округе №218.

Ожерельев, Кузьмин и Таймазов пойдут по одномандатным округам в Ленобласти.

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