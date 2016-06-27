Москва, 27 июня, 2016, 22:22 — ИА Регнум. Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин заявил, что первая индексация пенсий в полном объеме может состоятся 1 февраля 2017 года. Об этом сегодня, 27 июня, пишет «Коммерсантъ».

Старость

Топилин заявил, что индексация пенсий всегда происходит в начале февраля. «Это всегда с 1 февраля происходит», — сказал министр.

Напомним, ранее сегодня на съезде «Единой России» председатель этой партии и по совместительству председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что в будущем году возможно возвращение индексации пенсий на уровень инфляции.

Из-за существенного снижения мировых цен на нефть российская экономика с середины 2015 года стала испытывать определённые трудности. Правительство не смогло найти финансовых резервов для индексации пенсий на уровень официальной инфляции. Стоит отметить, что реальная инфляция на самом деле выше чем та, которую объявляет правительство. В 2015 году было объявлено, что инфляция была на уровне 12,9%.

Отвечая на вопросы жителей Крыма об индексации пенсий Медведев прямо сказал, что денег нет: «Денег нет, но вы держитесь, здоровья вам, хорошего настроения».