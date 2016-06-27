Чебоксары, 27 июня, 2016, 22:20 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» и КПРФ поитогам партийных съездов сформировали списки своих кандидатов на выборах в Госдуму России. Из оппозиции от Чувашии в число претендентов на место в Государственной Думе вошли семь человек, из них четверо справороссов, трое представляют компартию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Раздача партийных газет в Чебоксарах

«Справедливая Россия» для участия в выборах выдвинула четверых претендентов из Чувашии. Глава комитета Госдумы по экономической политике, лидер чувашских справороссов 58-летний Анатолий Аксаков демонстративно заявлен только по одномандатному округу — Канашскому, который «Единая Россия» оставила свободным. Это фактически подтверждает ранее опубликованную ИА REGNUM информацию о том, что единороссы готовы уступить данный округ оппозиции. В Чебоксарском округе справороссы делают ставку на депутата Госсовета 46-летнего Олега Николаева, который в прошлом году баллотировался на пост главы Чувашии.

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В региональной группе федерального списка Чувашия идёт под №10 в связке с Марий Эл и Ульяновской областью. Из девяти выдвинутых кандидатов Чувашию будут представлять трое, всё они — члены фракции справороссов в региональном Госсовете. Первым номером региональной группы идёт Олег Николаев, лидер фракции 55-летний Игорь Моляков заявлен под номером четыре, следом за ним идёт 55-летний Сергей Семенов.

Кандидатами от КПРФ из Чувашии выдвинуты три человека. Компартия включила республику в региональную группу №10 вместе с Мордовией и Марий Эл. В данный партийный список вошли семь кандидатов, его возглавил Депутат Госдумы, бессменный лидер чувашских коммунистов 69-летний Валентин Шурчанов. Он также заявлен в качестве кандидата по Чебоксарскому одномандатному округу. Ещё один представитель Чувашии — 29-летняя алатырская коммунистка Алла Пшеничная — идёт пятым номером в региональном списке. Согласно опубликованным данным, по Канашскому округу в качестве кандидата выдвинут Георгий Данилов — вероятно, имелся в виду бывший член «Единой России» 37-летний Григорий Данилов, который руководит пиар-кампанией чувашских коммунистов.