Санкт-Петербург, 27 июня, 2016, 22:15 — ИА Регнум. Рейтинг президента РФ Владимира Путина может помочь всей первой пятерке единороссов из петербургской региональной группы избраться в Государственную Думу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 27 июня вице-президент Института национальной стратегии Виктор Милитарев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Как правило, большая часть народа приходит на выборы и голосует за «Единую Россию» независимо от ее программы — просто потому, что хочет помочь Путину и согласна на то, чтобы он формировал парламент, как ему угодно. Так что, всё зависит от уровня его популярности в народе», — замечает Милитарев.

Сегодня «Единая Россия» объявила о своих кандидатах на выборах в Госдуму, которые состоятся 18 сентября. Общефедеральный список партии возглавил премьер-министр Дмитрий Медведев. Остальных кандидатов разделили на региональные группы.

В Петербурге первое место по региону досталось губернатору Георгию Полтавченко, который стал одним из 19-ти действующих губернаторов и мэров, выступивших «паровозом» на выборах. Далее за ним расположились гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Боярский, депутаты Госдумы Юрий Петров, Василий Шестаков и Владимир Плигин. Последний является наиболее известной фигурой, возглавляя ключевой думский комитет по конституционному законодательству, однако заслужил лишь 5-е место в петербургском списке, которое считается «полупроходным».

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По мнению Виктора Милитарева, социально-экономические проблемы могут снизить рейтинг президента по сравнению с рекордными показателями, которые наблюдались сразу после присоединения Крыма, однако арест уже третьего губернатора по обвинению в коррупции должен поправить ситуацию.

«А это значит, что, может быть, в регионе все же «пятерка» и проходное место… А то, что Плигина так оттесняют, мне кажется обидным и категорически не нравится — он умница, юрист высокого уровня, работал в сфере конституционного законодательства и права, как лошадь. Ничего не имею против губернатора Полтавченко, но зачем он выступил на первом месте, не понимаю», — говорит Милитарев.

Политолог подчеркивает, что абсолютное большинство губернаторов, которые согласились возглавить списки «ЕР», не собираются в Госдуму, если у них в регионе устойчивая позиция.

Добавим, если Георгий Полтавченко откажется от думского мандата, у Плигина будет возможность его получить — как правило, для единороссов считаются «проходными» первые четыре места в региональном списке. Не считая Георгия Полтавченко, все четыре лидера региональной группы участвовали в праймериз по общефедеральному списку в Петербурге и расположились в нем в соответствии с количеством полученных голосов.