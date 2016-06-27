Москва, 27 июня, 2016, 21:58 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы вернул в столичную полицию материалы дела в отношении бывшего советника заместителя мэра Москвы Эраста Матаева, который обвиняется в мелком хулиганстве по делу о нападении на девушку на Старом Арбате. Об этом сегодня, 27 июня, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на помощника судьи, которая должна была рассматривать дело.

Михаил Гермашев. Арбат. 1900

Сообщается, что судья решила вернуть материалы дела по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ в отношении Матаева в ОВД для устранения нарушений. Если нарушения будут устранены материалы будут возвращены в суд.

Напомним, 25 июня, на Старом Арбате пассажир автомобиля BMW напал на девушку, которая возмутилась тем, что машина заехала на пешеходную улицу и попыталась заснять нарушение на камеру мобильного телефона. Матаев, который и был пассажиром BMW, вылез из машины, напал на девушку, разбил её телефон и несколько раз ударил её. Видео нападения было размещено на видео-хостинге YouTube.

Примечательно, что водитель BMW управлял автомашиной без прав. Он уже арестован на 15 суток.