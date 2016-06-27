Курган, 27 июня, 2016, 21:55 — ИА Регнум. В Кургане осуждён бывший начальник тыла регионального УМВД Сергей Мазко. Его признали виновным во взяточничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР. Суд установил, что совместно с другими фигурантами дела полицейских с мая 2012 по сентябрь 2014 года он получил семь взяток на общую сумму 8 млн 638 тыс. рублей. Эта сумма была поделена между соучастниками.

amic.ru Места лишения свободы

Также читайте: Бывшему начальнику УМВД Зауралья предъявлено обвинение

Суд приговорил Мазко к трём с половиной годам колонии строгого режима. Мягкость приговора была вызвана тем, что он заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, изобличил своих соучастников, сообщил о ранее не известном правоохранительным органам преступлении, а также выступил свидетелем по другим уголовным делам в отношении бывших руководителей УМВД России по Курганской области.

Ранее по теме: Арестован начальник тыла УМВД по Курганской области

При этом, как уточняют в СКР, Мазко не единственный, кто заключил соглашение со следствием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аресты высокопоставленных полицейских чинов Зауралья начались 22 мая 2015 года. Все задержанные обвиняются в получении взяток. А на тот момент начальник областного УМВД Игорь Решетников был обвинён в злоупотреблении полномочиями.