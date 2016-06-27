Пенза, 27 июня, 2016, 21:54 — ИА Регнум. «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ определились с кандидатами в депутаты Государственной думы седьмого созыва от Пензенской области. Территориальную группу «Единой России» №15, в которую вместе с Пензенской вошли Саратовская, Волгоградская и Тамбовская области, возглавил заместитель главы администрации президента РФ Вячеслав Володин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе партии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

От Пензенской области в группу вошли глава регионального исполкома ОНФ Анна Кузнецова (под номером 5), заместитель председателя СПК «Петровский» Иван Фирюлин (под номером 8), член Совета Федерации Виктор Кондрашин (под номеров 12) и депутат Законодательного собрания Людмила Глухова (под номером 16). Всего в региональном списке 18 человек.

Депутат Госдумы РФ шестого созыва от фракции «Единая Россия» Сергей Есяков утвержден в качестве кандидата по 146 пензенскому одномандатному округу. О кандидатуре по 147 лермонтовскому одномандатному округу не сообщается.

В региональную группу КПРФ №26 которая объединяет Пензенскую, Тамбовскую и Липецкую области возглавила депутат Госдумы Тамара Плетнева. Также в список вошли первый секретарь Пензенского обкома КПРФ, депутат регионального Законодательного собрания Георгий Камнев (под номером 3), секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы Владимир Симагин (под номером 5), первый секретарь Пензенского горкома КПРФ Дмитрий Филяев (под номером 10). Всего в списке 10 кандидатов.

По 146 пензенскому одномандатному округу выдвинут также первый секретарь Пензенского обкома КПРФ, депутат Законодательного Собрания Пензенской области Георгий Камнев. По 147 лермонтовскому округу кандидатом выдвинут депутат Пензенской городской Думы 4 и 5 созывов Алексей Петров.

В региональную группу «Справедливой России» №11 Пензенская область вошла вместе с Мордовией и Тамбовской областью. Возглавляет список доктор экономических наук, президент — генеральный директор инвестиционной компании «РУСС-ИНВЕСТ» Александр Бычков. В список вошли активист ОНФ Людмила Коломывцева (под номером 2), председатель регионального отделения партии Валерий Плахута (под номером 5), глава Совета местного отделения Александр Демкин (под номером 7).

По 146 пензенскому одномандатному округу выдвинута также Людмила Коломывцева, по 147 лермонтовскому одномандатному округу — депутат Госдумы Леонид Левин.

Напомним, на выборах депутатов Государственной думы шестого созыва в 2011 году явка в Пензенской области составила 64,9%. «Единая Россия» набрала в регионе 56,3%, КПРФ — 19,8%, «Справедливая Россия» — 8,7%, ЛДПР — 10,1%, «Яблоко» — 2,1%, «Патриоты России» — 0,7%, «Правое дело» — 0,4%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы депутатов Государственной думы VII созыва состоятся в единый день голосования 18 сентября 2016 года.

Выборы пройдут по смешанной избирательной системе. Из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональная система), а еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система).

Партиям в ходе процедуры голосования необходимо набрать не менее 5% голосов, а кандидатам в округах — получить большинство голосов, пришедших на выборы избирателей, чем любой из соперников.