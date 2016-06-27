Калуга, 27 июня, 2016, 21:48 — ИА Регнум. По итогам голосования съезд партии «Единая Россия» поддержал председателя общественной организации «Калужское землячество» Геннадия Скляра и заместителя губернатора области Александра Авдеева в качестве кандидатов в депутаты от «Единой России» на предстоящих выборах в Государственную Думу РФ VII созыва.

.vest-news.ru Калужане — кандидаты в депутаты Государственной Думы РФ VII созыва

Геннадий Скляр и Александр Авдеев будут избираться по одномандатным избирательным округам №100 и №99.

Также на думскуие выборы пойдет и председатель Законодательного Собрания Калужской области Николай Любимов, который будет баллотироваться в Государственную Думу по федеральному избирательному списку, по региональной группе №21 в числе 11 кандидатов из Калужской, Тульской, Смоленской и Брянской областей. От калужского региона в эту группу вошел также первый заместитель спикера областного регионального парламента ктор Бабурин.

Комментируя представленную председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым предвыборную программу партии, калужский губернатор Анатолий Артамонов заявил:

«Программный документ, который сегодня озвучил Дмитрий Медведев — это документ, который, наверное, не оставит равнодушным ни одного жителя нашей страны. Это действительно программа, нацеленная на будущее развитие. Там есть и промышленность, и сельское хозяйство, и здравоохранение, и многое другое».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для проведения выборов 18 сентября 2016 года в Государственную Думу РФ, Калужская область поделена на два одномандатных избирательных округа: Округ №99 (Калужский) и Округ №100 (Обнинский)». Предварительная численность избирателей в Калужском округе 393 721человек, а в Обнинском — 407 019 человек.

В Калужский одномандатный округ входят Калуга с территориями бывших Московского и Октябрьского округов, а также Барятинский, Боровский, Дзержинский, Износковский, Кировский, Куйбышевский, Малоярославецкий, Медынский, Мосальский, Спас-Деменский, Юхновский районы.

В Обнинский округ вошли бывший Ленинский округ Калуги, а также город Обнинск, Бабынинский, Думиничский, Жиздренский, Жуковский, Козельский, Людиновский, Мещовский, Перемышльский, Сухиничский, Тарусский, Ульяновский, Ферзиковский, Хвастовический районы.