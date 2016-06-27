Санкт-Петербург, 27 июня, 2016, 21:53 — ИА Регнум. Объединенную региональную группу «Справедливой России» на думских выборах, в которую вошли кандидаты от Ленинградской и Мурманской областей и Республики Карелия, возглавил действующий депутат от ЛДПР, один из представителей Ленобласти в Госдуме Игорь Ананских. Таким образом бывший сторонник Жириновского попытается остаться в нижней палате на новый срок — теперь уже от партии Миронова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

О том, что Игорь Ананских не попадет в предвыборные списки либерал-демократов на предстоящих парламентских выборах, стало известно ранее. Причиной такого решения руководства ЛДПР могло стать появление его фамилии в качестве владельца офшора в так называемых «Панамских документах».

Вместе с Игорем Ананских по региональному списку от Ленобласти будут баллотироваться глава фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании Ленобласти и секретарь областного отделения партии Александр Перминов (№3 в списке) и депутат областного парламента Вероника Каторгина (№5).

На выборах в Госдуму по одномандатным округам от «СР» кандидатами в Ленобласти стали: Кингисеппский избирательный округ №112 — член совета партии Марина Любушкина, Волховский округ №113 — депутат Заксобрания Галина Куликова, Всеволожский округ №111 — депутат Заксобрания Валерия Коваленко.

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Отметим, общефедеральный список «Справедливой России» единолично возглавил Сергей Миронов. Шесть кандидатов приняли решение баллотироваться от «Справедливой России», будучи депутатами Госдумы в составе иных фракций. Среди них три представителя ЛДПР — Ирина Чиркова, Игорь Ананский и Денис Волчек, два депутата от «Единой России» — Александр Ремезков и Вадим Белоусов, и один депутат от КПРФ — Сергей Собко.

Ранее как сообщало ИА REGNUM, сегодня были озвучены списки кандидатов на выборах в Госдуму от партий «Единая Россия» и КПРФ. 28 июня утвердит своих кандидатов ЛДПР.

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Напомним, в 2011 году в выборах депутатов Государственной Думы приняли участие 680 тысяч 545 избирателей Ленинградской области, что составляло 51,51% от общего числа избирателей, внесенных в списки. По итогам голосования наибольшее число голосов получил федеральный список кандидатов политической партии «Единая Россия» — 33,03% (224 тысячи 332 голоса). Партия «Справедливая Россия» набрала 25,30% (171 тысяча 860 голосов). За «Коммунистическую партию Российской Федерации» проголосовало 17,39% избирателей (118 тысяч 105 избирателей). «Либерально-демократическая партия России» получила 14,98% (101 тысяча 773 голоса). Партии, не преодолевшие 7-ми процентный барьер: партия «Яблоко» — 5,02%, «Патриоты России» — 1,19%, «Правое дело» — 0,65%.