Париж, 27 июня, 2016, 21:27 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд выразил поддержку новой экономической программе Эр-Рияда «Перспектива 2030». Об этом со ссылкой на главу МИД Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра передает агентство Al-Arabiya.

Global Panorama Франсуа Олланд

На встрече с кронпринцем КСА Мухаммадом бин Салманом в Елисейском дворце Олланд выразил надежду на то, что «Перспектива 2030» окажет влияние на весь Ближний Восток.

Стороны обсудили двусторонние отношения и роль Ирана в регионе. Саудовская Аравия и Франция собираются подписать несколько договоров и меморандумов о взаимопонимании, сообщил саудовский посол Халед аль-Анкари.

«Визит будет способствовать дальнейшему укреплению исторических отношений между двумя странами», — говорит аль-Анкари. Дипломат также отметил идентичность позиций Эр-Рияда и Парижа в большинство глобальных проблем, в частности по ближневосточному процессу.

Напомним, в соответствии с «Перспективой 2030» Саудовская Аравия планирует диверсифицировать экономику и снизить ее зависимость от нефти.