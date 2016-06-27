Париж, 27 июня, 2016, 21:25 — ИА Регнум. Действующие чемпионы Европы — сборная Испании проиграла матч 1/8 финала сборной Италии и выбывают из Евро-2016. Матч состоялся сегодня, 27 июня, на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени.

Флаг Италии

Итальянцы победили испанцев «всухую» со счетом 2:0. На 33-й минуте матча итальянцы смогли реализовать штрафной. Эдер мощно пробил со штрафного, голкипер испанцев Давид де Хеа отбил мяч перед собой, а подбежавший Джорджио Кьеллини коленом занёс мяч в сетку ворот.

Второй мяч итальянцы забили на второй долблённой ко второму тайму минуте. Грациано Пелле, вышедший на замену Маттео Дармиана, с центра штрафной пробил мимо вратаря.

Действующие чемпионы Европы выбывают из Евро-2016. У итальянцев впереди четвертьфинальный матч против сборной Германии.