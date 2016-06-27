Красногорск, 27 июня, 2016, 21:25 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьев возглавил территориальный список кандидатов от партии «Единая Россия» в Государственную думу VII созыва. Всего в территориальный список от Московской области попали 14 кандидатов. Об этом сообщается на официальном сайте правительства области.

gosrf.ru Андрей Воробьев

«Региональная группа 22. Андрей Воробьев, Ирина Роднина, Максим Сураев», — заявил секретарь генерального совета партии Сергей Неверов.

В территориальном партийном списке от Московской области числятся 14 кандидатов. Помимо этого 10 человек идут на выборы по спискам одномандатников.

В территориальный партийный список вошли: Андрей Воробьев, Ирина Роднина, Максим Сураев, Владимир Кононов, Отари Аршба, Михаил Терентьев, Наталья Санина, Денис Кравченко, Владимир Вшивцев, Олег Рожнов, Татьяна Дмитриева, Юлия Белехова, Павел Астахов, Андрей Сиденко. В списки по одномандатным округам вошли Максим Сураев, Ирина Роднина, Елена Серова, Мартин Шаккум, Лидия Антонова, Оксана Пушкина, Валентина Кабанова, Вячеслав Фетисов, Сергей Пахомов, Юрий Олейников.

Напомним, ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев предложил включить в избирательный список кандидатуру Андрея Воробьева. Список от Москвы, в свою очередь, возглавил мэр столицы Сергей Собянин.