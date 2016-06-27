Уфа, 27 июня, 2016, 21:24 — ИА Регнум. По результатам прошедшего 27 июня 2016 года съезда «Единой России» было принято решение об официальном выдвижении 12 кандидатов в депутаты Госдумы в региональной группе и пяти — по одномандатным округам. Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, выдвижение главы региона Рустэма Хамитова, возглавившего региональную группу, поможет «единороссам» набрать больше голосов в Башкирии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

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Напомним, по итогам прошедших в мае праймериз первую строку в командном списке занял главный судебный пристав Башкирии Зариф Байгускаров, второй результат показал депутат Госдумы Павел Качкаев, «бронзу» завоевала телеведущая Инга Юмашева. Далее в списке лидеров оказались действующие депутаты Госдумы Зугура Рахматуллина, Рафаэль Марданшин и Рима Баталова. Седьмое место занял руководитель регионального исполкома партии Рамзил Ишсарин, восьмое — руководитель аппарата Общественной палаты Башкирии Ильдар Бикбаев, на девятом — помощник главы РБ Фарит Ганиев, замкнул десятку лидеров депутат Госсобрания РБ Михаил Бугера.

В 11-ую региональную группу, кроме Рустэма Хамитова, вошли Зариф Байгускаров, Инга Юмашева, Рафаэль Марданшин, Рима Баталова, Рамзил Ишсарин, Фарит Ганиев, Михаил Бугера, Виктор Климов, Ирек Нигматуллин, Константин Канунников и Рустам Ишмухаметов. Из десятки победителей выбыли Павел Качкаев, Зугура Рахматуллина и Ильдар Бикбаев, которые будут избираться по одномандатным округам, а в региональную группу кандидатов вошли не победившие в праймериз Рустэм Хамитов, Виктор Климов, Ирек Нигматуллин, Константин Канунников и Рустам Ишмухаметов.

Победителями предварительного голосования по одномандатным округам стали: в Уфимском избирательном округе — Павел Качкаев, в Благовещенском — Ильдар Бикбаев, Белорецком — Зугура Рахматуллина, по Нефтекамскому Рафаэль Марданшин, в Салаватском больше всего голосов набрал Зариф Байгускаров, в Стерлитамакском — мэр Стрелитамака Алексей Изотов. Из этой шестёрки выбыл Рафаэль Марданшин, и таким образом, «Единая Россия» отказалась от борьбы в Нефтекамском одномандатном округе.

Член Общественной палаты РБ Дмитрий Казанцев связал данное обстоятельство с тем, что «в Нефтекамске в последнее время довольно натянутые отношения местных элит с мэром и позиции «единороссов» не столь сильны». К тому же, по нефтекамскому одномандатному округу уже обозначился сильный кандидат от «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов. «Его предвыборная повестка созвучна приоритетам экономической политики главы Башкирии Рустема Хамитова, — утверждает эксперт. — В конфронтацию с властью Шайхутдинов идти не собирается, поэтому вполне возможно он устроит республиканскую власть. Региональное отделение учло сложившуюся ситуацию и сделает акцент на других округах, а также на регионе в целом».

По мнению экспертов, «нефтекамский случай» не уникален. Как и предполагалось, в целом по России далеко не все из 225 победителей праймериз в одномандатных округах стали официальными кандидатами в этих округах. Не стало неожиданностью и решение делегатов съезда вернуться к практике «паровозов». Однако на этот раз только 19 из 85 эффективных глав и губернаторов получили такое партзадание.

Еще до официального старта предварительного голосования «Единой России» сообщалось, что как минимум в десяти регионах партийные списки возглавят действующие губернаторы. Причем, все названные политики находятся в верхней части главного рейтинга губернаторов страны. Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в своем майском рейтинги так располагало губернаторов-«паровозов»: С. Собянин (1), Р. Кадыров (2), Р. Минниханов (3), Г. Полтавченко (4), А. Воробьев (5), А. Тулеев (6), В. Якушев (7), Е. Савченко (10), Р. Хамитов (12) А. Гордеев (15), Е. Борисов (20), В. Голубев (22), С. Аксенов (24). Генсовет партии решил выставить «паровозов» в развитых и густонаселенных субъектах РФ. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в этот список входят Тюменская, Ростовская, Кемеровская, Воронежская и Белгородская области, Чечня, Татария, Башкирия и ряд других субъектов.

В июне, уже после подведения итогов праймериз и обсуждения возникших во время предварительного голосования проблем и конфликтов, Секретарь Генерального совета Партии Сергей Неверов подтвердил решение Генсовета «Единой России» о том, что некоторые региональные списки должны возглавить губернаторы и главы субъектов, притом, что в федеральном списке первым будет председатель партии Дмитрий Медведев: «Мы рассматриваем возможность участия Собянина, и Полтавченко, и еще ряда губернаторов, этот ряд в разы меньше списка 2011 года, — заявил Неверов. — Если в кампании 2011 года у нас принимало участие 47 губернаторов во главе списков, то сейчас их будет не больше 14−15».

В итоге, высший совет и генсовет «Единой России» поддержали предложение председателя партии Дмитрия Медведева дополнить предвыборный список медийными деятелями.

Партии на выборах в сентябре помогут замглавы администрации президента РФ Вячеслав Володин, известный режиссер и сопредседатель ОНФ Станислав Говорухин, прокурор Республики Крым Наталья Поклонская, полярник Артур Чилингаров и командующий ВДВ Владимир Шаманов. Кроме того, в качестве «паровозов» выступят девять губернаторов и десять глав республик. Обращает на себя внимание отсутствие в списке партии представителей правительства РФ, за исключением самого Медведева.

Опрошенные ИА REGNUM эксперты объясняют такую ситуацию стремлением «единороссов» воспользоваться авторитетом глав регионов и, в частности, Рустэма Хамитова, для решения своих электоральных задач. В то же время политологи отмечают избирательность такой тактики, так как она работает только в регионах авторитет глав и губернаторов в которых высок.

Политолог Дмитрий Михайличенко считает решение «единороссов» оправданным. «Полагаю, что рейтинг «Единой России» в Башкирии хотя и сопоставим, но все же несколько ниже уровня доверия населения Р. Хамитову, — отметил эксперт. — Именно поэтому, также, как и в 2011 году, Генсовет «Единой России» попросил Хамитова стать «паровозом». Эта процедура имеет ярко выраженное электоральное значение, так как «единороссы» преследуют прагматичную и вполне понятную цель: набрать больше голосов на выборах».

По словам собеседника ИА REGNUM, для Хамитова же «это скорее партийная нагрузка». Впрочем, она позволит главе Башкирии упрочить свои позиции в руководстве партии, прежде всего, как члену высшего совета партии, что учитывая значимую роль «Единой России» во внутренней политике страны крайне важно для развития республики. «По сути, присутствие Хамитова в руководящем составе «Единой России» позволят ему эффективнее отстаивать интересы региона», — надеется эксперт.

При этом политолог предвидит возможные инсинуации и манипуляции по поводу присутствия в списке Хамитова, так как «в разгаре избирательная кампания, в которой все средства хороши». «Инсинуации и откровенные манипуляции по этому поводу, несомненно, будут, — считает Михайличенко. — Однако, поскольку история с «паровозом» Хамитова разворачивается уже не первый раз, попытки отстраненных и обиженных элит интерпретировать этот факт, как свидетельство ухода Хамитова в Госдуму, всерьез уже никто не воспримет».

«Москва просто не доверит неэффективным руководителям региона возглавлять списки партии, — уверен политолог. — Тем, кто будет утверждать обратное, придется признать, что мэра Москвы делегируют «паровозом» для того, чтобы в сентябре поменять, например, на Навального, а Минниханова и Полтавченко отправят депутатами Госдумы. Конечно же это абсурд, однако аналогичные публикации есть и в Татарии, и в Москве, и Санкт-Петербурге, и в других регионах, где списки «единороссов» возглавят губернаторы».

Дмитрий Казанцев напомнил, что 2011 году недавно возглавивший республику Хамитов уже возглавлял список «единороссов» на думских выборах, и тогда партия власти победила набрав 70,5% голосов. В 2013 году аналогичным образом Хамитов стал «паровозом» на выборах в Госсобрание, а «Единая Россия» набрала примерно 77% голосов. «Депутатом в Госдуму России он не уйдёт, но «единороссам» поможет так же, как и в 2011 и 2013 годах, когда он выступал в качестве лидера избирательной кампании партии власти», — считает Казанцев.

Эксперт Константин Кузьминых отметил, что «предварительное голосование партии «Единая Россия» стало тестом для региональных администраций на способность организовать предэлекторальные процедуры в соответствии с принципами открытости и конкурентности». Это сказалось положительно при оценке рейтинга губернаторов АПЭК и другим влиятельным рейтингом по версии Фонда развития гражданского общества (ФОРГО). Анализ рейтинга свидетельствует, что те же руководители, кто имел недочёты, резко снизили свои позиции.

«Недавно опубликованное исследование эффективности работы глав регионов зафиксировало 14-е место Рустэма Хамитова, этот показатель, как и экспертные оценки рейтинга АПЭК отражает реальный уровень эффективности работы Р. Хамитова среди руководителей региона, — считает Кузьминых. — Поэтому стремление «Единой Россией» использовать авторитет Рустэма Хамитова в Башкирии на предстоящих выборах оправданно и позволит партии добиться большего представительства депутатов от региона. При этом, конечно же, в Госдуму Хамитов не пойдет, так как в условиях экономического кризиса Москва делает ставку на проверенных руководителей региона и проводит их ротацию только в исключительных случаях».

«Здесь нужно учитывать ту активную роль, которую играет глава региона в экономическом развитии региона, — подчеркивает эксперт. — Следует обратить внимание на последовательную позицию Р. Хамитова в вопросе о приватизации «Башнефти». Несмотря на многочисленные сигналы из Москвы и сильное бизнес-лобби, глава региона не только осознает символичность компании для республики, но и адекватно оценивает ее потенциал, как ведущей корпорации для республиканской экономики». По мнению населения, Рустэм Хамитов в большей степени, чем остальные чиновники, озабочен развитием экономики региона. Эти же объясняется своего рода «прорыв» республики в рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ (республика переместилась с 40 на 20 место)».

По мнению доцента БГПУ Евгения Соболева, на предстоящих выборах особое значение будет иметь наличие диалога между региональной властью, кандидатами и населением. Поэтому решение Р. Хамитова возглавить список «Единой России» дает партии дополнительное преимущество в виде медиаактивности главы республики.

«Рустэм Хамитов неоднократно демонстрировал не только готовность прислушиваться к мнению народа (как в случае с разработкой шихана Тратау), но и умение вести открытый диалог с населением, — отметил эксперт. — Неверно трактовать как свидетельство политической слабости готовность главы региона встать во главе списка. Напротив, все «паровозы» находятся в числе лидеров рейтинга глав регионов». Таким образом, считает Евгений Соболев, «Единая Россия» диверсифицирует электоральную тактику.

«Там, где можно усилиться за счет популярных губернаторов и глав, — она это сделала, в остальных случаях ставка будет сделана на других лидеров общественного мнения, — резюмировал эксперт. — Это вполне оправдано, так как недавние события (арест губернатора Кировской области Никиты Белых) показывают, что выдвижение «всем скопом» губернаторов в качестве паровозов может дать негативный электоральный эффект, так как у большинства глав регионов находящейся в экономическом кризисе России высокий антирейтинг».