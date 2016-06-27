Санкт-Петербург, 27 июня, 2016, 21:22 — ИА Регнум. По итогам предстоящих выборов в Государственную думу VII созыва от Ленинградской области депутатский мандат получит нынешний спикер нижней палаты российского парламента Сергей Нарышкин, действующие депутаты Госдумы Светлана Журова и Сергей Петров, а также — «не гарантированно» — глава Всеволожского района Ленобласти Владимир Драчев. Такими прогнозами сегодня, 27 июня, с корреспондентом ИА REGNUM поделился политолог Дмитрий Солонников.

Флаг партии «Единая Россия»

Напомним, в Госдуму от Ленобласти будут баллотироваться семь кандидатов-единороссов. Объединенный региональный список Ленобласти, Мурманской области и Карелии в Госдуму возглавит спикер нижней палаты парламента Сергей Нарышкин, за ним следует олимпийская чемпионка и депутат Светлана Журова. Далее идут два представителя Мурманской области. Также по списку от Ленобласти будут баллотироваться сопредседатель регионального штаба движения «Народный фронт» в 47-м регионе Александр Кузьмин, заслуженный мастер спорта РФ Павел Коржавых и заместитель генерального директора ООО «Интерстройпроект» Антон Мороз.

На выборах в Госдуму по трем одномандатным округам кандидатами в Ленобласти стали Сергей Нарышкин, Сергей Петров и Владимир Драчев.

Для политолога Дмитрия Солонникова список кандидатов в Госдуму от «Единой России» не стал неожиданностью.

«Во главе списка поставлен «паровоз», который должен весь список вытянуть: Сергей Нарышкин — фигура узнаваемая во всех субъектах Российской Федерации, входящих в объединенный список, куда включена Ленинградская область. То, что Нарышкин идет одновременно и во главе списка, и по одномандатному округу, говорит о том, что его задача — привести список к победе, получить достойное количество голосов, а дальше самому пройти по одномандатному округу, уступив место в списке Светлане Журовой, которая таким образом автоматически попадет в Государственную думу», — пояснил Дмитрий Солонников.

По его словам, после победы Нарышкина по одномандатному округу и передачи «списочного» места Журовой весь список поднимется на одну строчку вверх. Но остальные представители Ленинградской области до проходных мест, скорее всего, не дотянут.

«Я думаю, что из списка проходными гарантированно являются два человека, при хорошей перспективе три, четыре — уже менее вероятно. В этом отношении Ленобласть будет представлена одномандатниками, победившими в своих округах, и прошедшей по списку Светланой Журовой», — считает Солонников.

Политолог предположил, что в конечном итоге в Госдуме от Ленинградской области окажется четыре депутата-единоросса: Журова по списку и трое по одномандатным округам. «Это то количество мандатов «Единой России», которые Ленобласть может получить», — отметил Солонников.

В одномандатных округах, по его мнению, будет более серьезная баталия. «Для одномандатников — практически гарантированная победа Нарышкина, достаточно большая вероятность победы у Петрова — человека, который давно занимается политической деятельностью на федеральном уровне. Что касается Драчева — это его первая попытка выйти на федеральный уровень, гарантированной победы у него нет — там предстоит серьезная борьба на территории», — считает эксперт.

Однако, по его словам, по данным соцопросов, на сегодняшний день «более 30−35% избирателей готовы проголосовать за список «Единой России» и, конечно же, голосуя за эту партию, избиратель проголосует и за одномандатника из «Единой России».

«В этом отношении бренд партии будет использован одномандатниками для удачного прохождения, и на это Драчев может рассчитывать. Кроме того, у него есть возможность работать с администрациями, бюджетными учреждениями, муниципальными образованиями. Поэтому, не только Всеволожский район будет поддерживать кандидата от «Единой России», — отметил Солонников, имея в виду, что в состав Всеволожского одномандатного округа вошли еще несколько смежных районов Ленобласти.

Что касается тех, кто не пройдет по списку, каждый из них, по мнению политолога, сможет рассчитывать на более удачные места на следующих выборах. «Сегодня они участвуют в праймериз и кампании «Единой России», пусть и не на проходном месте, но это серьезная засветка», — подчеркнул он.