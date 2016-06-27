Брюссель, 27 июня, 2016, 21:09 — ИА Регнум. Председатель конституционного комитета Европейского парламента Данута Хюбнер заявила, что после официального выхода Великобритании из Евросоюза английский язык перестанет быть официальным языком ЕС. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает Reuters.

«Если у нас не будет Соединенного Королевства, у нас не будет английского языка», — сказала Хюбнер.

Она напомнила, что статусом языка Европейского Союза обладают языки стран-членов наднационального объединения. Каждая страна может сделать официальным языком ЕС только один язык. К примеру, в Ирландии и на Мальте говорят по-английски, то ирландцы захотели сделать официальным языком ЕС гаэльский, а мальтийцы — соответственно мальтийский.

Депутат не исключает, что с выходом Великобритании из Евросоюза английский язык будет вычеркнут из списка официальных языков ЕС.

Напомним, 23 июня в Великобритании прошел референдум по вопрос выходу королевства из Евросоюза. Евроскептики победили, и теперь Соединённое королевство из Союза выходит.

Английский язык является важнейшим языком международного общения, торговли, сотрудничества и бизнеса, что объясняется колониальной политикой Британской империи в XIX веке и мировым влиянием Соединённых Штатов Америки в настоящее время.