Москва, 27 июня, 2016, 21:01 — ИА Регнум. На внеочередном съезде КПРФ 25 июня были обнародованы имена кандидатов в депутаты Госдумы VII созыва, выдвинутых партией по федеральному списку и по одномандатным округам. ИА REGNUM публикует списки полностью.

kprf.ru Флаги КПРФ

Федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы VII созыва

Общефедеральная часть списка

1. Зюганов Геннадий Андреевич

2. Савицкая Светлана Евгеньевна

3. Афонин Юрий Вячеславович

4. Алфёров Жорес Иванович

5. Мельников Иван Иванович

6. Кашин Владимир Иванович

7. Новиков Дмитрий Георгиевич

8. Решульский Сергей Николаевич

9. Агаев Ваха Абуевич

10. Тайсаев Казбек Куцукович

Региональная группа №1

(Республика Адыгея, Краснодарский край)

1. Харитонов Николай Михайлович

2. Обухов Сергей Павлович

3. Осадчий Николай Иванович

4. Соколенко Павел Васильевич

5. Салов Евгений Иванович

6. Лузинов Сергей Константинович

7. Шабунин Геннадий Дмитриевич

8. Нагнибеда Александр Иванович

9. Тренин Алексей Николаевич

10. Васильев Игорь Васильевич

11. Жане Адам Керимович

12. Гребнева Марина Петровна

13. Боровков Николай Васильевич

14. Топчий Анатолий Иванович

15. Жилищиков Иван Андреевич

Региональная группа №2

(Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Алтайский край)

1. Шаргунов Сергей Александрович

2. Мархаев Вячеслав Михайлович

3. Прусакова Мария Николаевна

4. Останина Нина Александровна

5. Заполев Михаил Михайлович

6. Яндай-оол Вячеслав Бавууевич

7. Малышенко Виктор Анатольевич

8. Тринихин Виктор Михайлович

9. Савенко Михаил Борисович

10. Понарин Петр Петрович

11. Цыренов Баир Цыденович

Региональная группа №3

(Республика Башкортостан)

1. Ющенко Александр Андреевич

2. Старов Вадим Николаевич

3. Кутлугужин Юнир Галимьянович

4. Галин Ильгам Илюсович

5. Рамов Амир Мунирович

6. Шагиев Харис Хазарович

7. Колесников Сергей Геннадьевич

8. Хафизов Рустам Фларидович

9. Ахмедьянов Ханиф Нигамадьянович

10. Павленко Богдан Сергеевич

11. Царихин Виктор Алексеевич

Региональная группа №4

(Республика Дагестан)

1. Махмудов Махмуд Гаджулаевич

2. Асланов Марат Асланович

3. Магомедов Казбек Закирович

4. Гаджиев Хаджимурад Абдулхаликович

5. Миатлиева Гульнара Абдулмуслимовна

Региональная группа №5

(Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край)

1. Гончаров Виктор Иванович

2. Бифов Анатолий Жамалович

3. Соболев Виктор Иванович

4. Кочиев Роберт Иванович

5. Князева Елена Александровна

6. Бытдаев Кемал Курманович

7. Асхабов Мухмад Магомедович

8. Богатырёв Ильяс Сулейманович

9. Ахматов Магамед Вахидович

10. Паштов Борис Султанович

11. Богачев Иван Андреевич

12. Лозовой Виктор Иванович

13. Смоляков Валерий Анатольевич

14. Шаваев Ильяс Пагоевич

15. Дзуцев Игорь Дмитриевич

16. Кот Наталья Анатольевна

17. Лафишев Даниэль Алиевич

18. Болотов Валерий Дмитриевич

19. Беков Гелани Абукарович

20. Кондратов Роман Викторович

21. Авхадов Руслан Вахаевич

22. Якубов Юлий Якубович

23. Жихарева Светлана Александровна

Региональная группа №6

(Республика Калмыкия, Астраханская область, Волгоградская область)

1. Арефьев Николай Васильевич

2. Паршин Николай Алексеевич

3. Нуров Николай Эрднеевич

4. Вострецов Виктор Филиппович

5. Шаманаев Евгений Иванович

6. Ким Олег Чанбокович

7. Буров Алексей Никитович

8. Беляевсков Андрей Петрович

9. Таранцов Михаил Александрович

10. Головачева Тамара Петровна

11. Бимбеева Мигмир Гаряевна

12. Аитов Халит Андреевич

Региональная группа №7

(Республика Карелия, Вологодская область, Мурманская область)

1. Кашин Борис Сергеевич

2. Степахно Геннадий Васильевич

3. Морозов Александр Николаевич

4. Ульянов Евгений Александрович

5. Антропов Михаил Васильевич

Региональная группа №8

(Республика Коми, Архангельская область, Кировская область, Ненецкий автономный округ)

1. Мамаев Сергей Павлинович

2. Газеев Евгений Иванович

3. Новиков Александр Владимирович

4. Михайлов Олег Алексеевич

5. Листов Ярослав Игоревич

6. Канюков Алексей Васильевич

7. Миловский Николай Леонидович

8. Созонтова Марина Сергеевна

9. Павлов Василий Нестерович

10. Скроцкий Болеслав Владимирович

11. Сандалов Леонид Витальевич

12. Белов Сергей Валентинович

Региональная группа №9

(Республика Крым, Калининградская область, город Севастополь)

1. Комоедов Владимир Петрович

2. Курбанов Ризван Даниялович

3. Соломахин Олег Андреевич

4. Ревин Игорь Алексеевич

5. Кияшко Роман Владимирович

6. Лавров Валерий Васильевич

7. Авидзба Анатолий Мканович

8. Кискин Степан Степанович

9. Богатыренко Сергей Васильевич

10. Рузметов Сергей Атаханович

11. Чернышов Александр Иванович

Региональная группа №10

(Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская республика)

1. Шурчанов Валентин Сергеевич

2. Казанков Сергей Иванович

3. Кузякин Дмитрий Викторович

4. Зайцева Валентина Алексеевна

5. Пшеничная Алла Александровна

6. Калугин Андрей Дмитриевич

7. Благов Максим Николаевич

Региональная группа №11

(Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Амурская область, Магаданская область, Чукотский автономный округ)

1. Поздняков Владимир Георгиевич

2. Кобызов Роман Александрович

3. Губарев Виктор Николаевич

4. Гайдук Юрий Николаевич

5. Шишкин Александр Сергеевич

6. Быков Валерий Валерьевич

7. Гальцов Владимир Анатольевич

8. Васильев Иннокентий Давыдович

9. Ракутина Татьяна Анатольевна

10. Мерзликин Николай Владимирович

11. Смирнов Андрей Николаевич

12. Гончаренко Сергей Александрович

13. Федоров Дмитрий Сергеевич

Региональная группа №12

(Республика Татарстан, Ульяновская область)

1. Синельщиков Юрий Петрович

2. Пешков Виктор Петрович

3. Миргалимов Хафиз Гаязович

4. Куринный Алексей Владимирович

5. Прокофьев Артем Вячеславович

6. Агафонов Александр Федорович

7. Гибатдинов Айрат Минерасихович

8. Гарифуллин Мансур Зайдуллович

9. Ягудин Альберт Ахметвагизович

10. Горелов Денис Валентинович

11. Комиссаров Александр Владимирович

12. Галиев Рафаэль Габдрафикович

13. Атласов Николай Михайлович

Региональная группа №13

(Удмуртская республика)

1. Бодров Владимир Петрович

2. Чепкасов Владимир Геннадьевич

3. Масленникова Елена Александровна

4. Афанасьев Василий Иосифович

5. Ильина Наталья Владимировна

6. Лорсанова Анастасия Сергеевна

Региональная группа №14

(Республика Хакасия, Красноярский край)

1. Медведев Петр Петрович

2. Берулава Михаил Николаевич

3. Щербаков Павел Николаевич

4. Бозыков Николай Федосеевич

5. Новак Андрей Петрович

6. Амосов Александр Николаевич

7. Дектярова Жанна Георгиевна

8. Ковалева Ирина Александровна

9. Коновалов Валентин Олегович

Региональная группа №15

(Пермский край)

1. Куликов Олег Анатольевич

2. Бекмагамбетов Марат Энгельсович

3. Корсун Владимир Кузьмич

4. Айтакова Ксения Алексеевна

5. Филатова Ирина Анатольевна

6. Сторожев Геннадий Алексеевич

7. Гребенюк Владимир Алексеевич

Региональная группа №16

(Приморский край, Хабаровский край, Сахалинская область, Еврейская автономная область)

1. Корниенко Алексей Викторович

2. Лазарев Константин Александрович

3. Долгачев Анатолий Николаевич

4. Громов Александр Павлович

5. Иванова Светлана Васильевна

6. Тюришев Антон Иванович

7. Тонких Сергей Иванович

8. Гришуков Владимир Витальевич

9. Самсонов Артем Анатольевич

10. Матвеев Игорь Александрович

11. Строкач Борис Иванович

Региональная группа №17

(Белгородская область, Воронежская область)

1. Гаврилов Сергей Анатольевич

2. Костриков Михаил Сергеевич

3. Рудаков Сергей Иванович

4. Шевляков Валерий Алексеевич

5. Панов Станислав Геннадьевич

6. Ашифин Константин Григорьевич

7. Пономаренко Татьяна Витальевна

8. Померанцев Андрей Сергеевич

9. Байбикова Анастасия Анатольевна

10. Латушко Александр Николаевич

11. Демченко Софья Валерьевна

Региональная группа №18

(Брянская область, Смоленская область)

1. Комоцкий Борис Олегович

2. Архицкий Андрей Георгиевич

3. Курбалева Лариса Алексеевна

4. Степченков Александр Петрович

5. Костин Александр Николаевич

6. Митрофаненков Андрей Николаевич

Региональная группа №19

(Владимирская область, Рязанская область, Тульская область)

1. Лебедев Олег Александрович

2. Федоткин Владимир Николаевич

3. Паутов Виктор Николаевич

4. Бобров Анатолий Владимирович

5. Дрягин Олег Валерьевич

6. Волкова Эвелина Николаевна

7. Косарева Татьяна Геннадьевна

8. Дроздова Надежда Ефимовна

9. Хабибуллин Шамиль Рафаильевич

10. Самохина Наталья Николаевна

Региональная группа №20

(Ивановская область, Костромская область, Ярославская область)

1. Некрасов Александр Николаевич

2. Воробьев Александр Васильевич

3. Кленов Владимир Витальевич

4. Ижицкий Валерий Петрович

5. Саломатин Дмитрий Эдуардович

6. Парамонов Михаил Константинович

7. Лябихов Роман Михайлович

8. Кузнецова Елена Дмитриевна

Региональная группа №21

(Иркутская область)

1. Левченко Сергей Георгиевич

2. Пономарев Алексей Алексеевич

3. Носенко Ольга Николаевна

4. Андреев Андрей Анатольевич

5. Ахмадулин Андрей Фанисович

6. Дубынин Степан Васильевич

7. Банько Сергей Александрович

Региональная группа №22

(Калужская область, Курская область, Орловская область)

1. Иванов Николай Николаевич

2. Иконников Василий Николаевич

3. Яшкин Николай Иванович

4. Макаров Игорь Николаевич

5. Ампилов Александр Николаевич

6. Костина Марина Васильевна

7. Канунникова Светлана Игоревна

8. Кулабухова Татьяна Георгиевна

Региональная группа №23

(Кемеровская область)

1. Романов Петр Васильевич

2. Мухин Николай Павлович

3. Никулина Елена Валерьевна

4. Бураков Леонид Васильевич

5. Терзицкая Олеся Викторовна

6. Карпов Владимир Ильич

7. Дробот Мария Владимировна

8. Антонов Георгий Антонович

Региональная группа №24

(Курганская область, Тюменская область)

1. Дорохин Павел Сергеевич

2. Кислицын Василий Александрович

3. Казанцева Тамара Николаевна

4. Евгенов Иван Петрович

5. Чепик Александр Федорович

6. Сидоров Яков Семенович

Региональная группа №25

(Ленинградская область, город Санкт-Петербург)

1. Бортко Владимир Владимирович

2. Пантелеев Сергей Михайлович

3. Гришков Вадим Федорович

4. Кузьмин Николай Алексеевич

5. Ходунова Ольга Архиповна

6. Иванова Ирина Владимировна

7. Таймазов Владимир Александрович

8. Гатчин Юрий Арменакович

9. Ольховский Александр Сергеевич

10. Ожерельев Владимир Борисович

11. Садулаев Герман Умаравиевич

Региональная группа №26

(Липецкая область, Пензенская область, Тамбовская область)

1. Плетнева Тамара Васильевна

2. Разворотнев Николай Васильевич

3. Камнев Георгий Петрович

4. Жидков Андрей Игоревич

5. Симагин Владимир Александрович

6. Токарев Сергей Владимирович

7. Александров Артем Романович

8. Сиротин Анатолий Иванович

9. Полежаев Виктор Семенович

10. Филяев Дмитрий Олегович

Региональная группа №27

(Московская область)

1. Васильев Николай Иванович

2. Русских Алексей Юрьевич

3. Черемисов Константин Николаевич

4. Авдеев Михаил Юрьевич

5. Наумов Александр Анатольевич

6. Иванюженков Борис Викторович

7. Кононенко Дмитрий Халарович

8. Галдин Александр Петрович

9. Грудинин Павел Николаевич

10. Еремейцева Наталья Николаевна

11. Веселова Нина Григорьевна

12. Федоров Виталий Владимирович

13. Тютькова Ирина Анатольевна

14. Красикова Оксана Викторовна

15. Данилов Юрий Сергеевич

16. Чувилин Владимир Анатольевич

17. Преображенская Анастасия Викторовна

18. Аграновский Дмитрий Владимирович

19. Емельянов Олег Владиславович

20. Ордынская Татьяна Адимирикановна

21. Зинина Светлана Ивановна

22. Голуб Александр Леонидович

Региональная группа №28

(Нижегородская область)

1. Тарнаев Александр Петрович

2. Блоцкий Владимир Николаевич

3. Егоров Владислав Иванович

4. Фомин Роман Владимирович

5. Буланов Максим Васильевич

6. Овсянников Василий Петрович

7. Митрофанов Роман Александрович

8. Туренко Анатолий Анатольевич

9. Вершинина Ирина Александровна

Региональная группа №29

(Новгородская область, Псковская область, Тверская область)

1. Соловьев Вадим Георгиевич

2. Рогов Александр Анатольевич

3. Воробьева Людмила Федоровна

4. Ермилов Павел Сергеевич

5. Мурылев Аркадий Анатольевич

6. Гончаров Артем Сергеевич

7. Шитова Жанна Юрьевна

Региональная группа №30

(Новосибирская область, Томская область)

1. Локоть Анатолий Евгеньевич

2. Ганзя Вера Анатольевна

3. Абалаков Александр Николаевич

4. Федоров Алексей Геннадьевич

5. Сулейманов Ренат Исмаилович

6. Барышникова Наталья Геннадьевна

7. Жирнов Андрей Геннадьевич

8. Яковлев Роман Борисович

Региональная группа №31

(Омская область)

1. Кравец Александр Алексеевич

2. Смолин Олег Николаевич

3. Денисенко Олег Иванович

4. Алехин Андрей Анатольевич

5. Анодина Алла Юрьевна

6. Горбунов Дмитрий Анатольевич

Региональная группа №32

(Оренбургская область, Самарская область)

1. Калашников Леонид Иванович

2. Чикин Валентин Васильевич

3. Новиков Владимир Григорьевич

4. Лескин Алексей Владимирович

5. Иванов Александр Анатольевич

6. Матвеев Михаил Николаевич

7. Амелин Максим Анатольевич

8. Ерина Марина Анатольевна

9. Алексеева Наталья Николаевна

10. Дорохова Наталья Юрьевна

11. Краснов Алексей Геннадьевич

12. Баратов Исмаил Инусович

13. Дроздов Евгений Вячеславович

Региональная группа №33

(Ростовская область)

1. Коломейцев Николай Васильевич

2. Бессонов Владимир Иванович

3. Бессонов Евгений Иванович

4. Булгаков Виктор Григорьевич

5. Дедович Александр Дмитриевич

6. Криворотов Александр Самуилович

7. Фоменко Григорий Петрович

8. Нестеренко Игорь Николаевич

9. Щербаков Геннадий Венедиктович

10. Шаповалов Сергей Александрович

Региональная группа №34

(Саратовская область)

1. Алимова Ольга Николаевна

2. Анидалов Александр Юрьевич

3. Афанасьев Сергей Николаевич

4. Лубкова Ольга Всеволодовна

5. Волков Виктор Петрович

6. Задоров Николай Алексеевич

7. Карасев Андрей Андреевич

Региональная группа №35

(Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ)

1. Езерский Николай Николаевич

2. Тетёкин Вячеслав Николаевич

3. Ивачев Александр Николаевич

4. Савинцев Алексей Владимирович

5. Кукушкина Елена Михайловна

6. Ладыгин Александр Владимирович

7. Левченко Иван Григорьевич

8. Скоморохова Римма Вениаминовна

9. Файфер Игорь Николаевич

10. Лыжин Владимир Афанасьевич

11. Дубовенко Дмитрий Александрович

12. Курочкин Денис Алексеевич

Региональная группа №36

(Челябинская область)

1. Никитчук Иван Игнатьевич

2. Егоров Игорь Викторович

3. Куркин Константин Александрович

4. Исаков Владимир Павлович

5. Нациевский Константин Олегович

6. Махов Михаил Андреевич

7. Гильмутдинов Эльдар Рафаильевич

Региональная группа №37

(г. Москва)

1. Рашкин Валерий Федорович

2. Кумин Вадим Валентинович

3. Клычков Андрей Евгеньевич

4. Родин Владимир Романович

5. Михайлова Юлия Борисовна

6. Потапов Александр Владимирович

7. Парфенов Денис Андреевич

8. Мызгин Борис Владимирович

9. Святошенко Владимир Алексеевич

10. Зубрилин Николай Григорьевич

11. Мурыгин Сергей Викторович

12. Тарасов Павел Михайлович

13. Шмелева Елена Игоревна

14. Бабурин Сергей Николаевич

15. Корсаков Николай Николаевич

16. Волков Владимир Николаевич

17. Давыдов Денис Владимирович

18. Кудря Александр Викторович

19. Кутлунина Наталья Викторовна

20. Марченко Евгений Владимирович

21. Медведев Александр Константинович

22. Михеев Георгий Ивлеевич

23. Павлова Елена Анатольевна

24. Сагенбаев Игорь Александрович

25. Тарасов Антон Александрович

26. Тимченко Александр Николаевич

27. Урсу Юрий Андреевич

28. Фомичева Елена Алексеевна

Список кандидатов в депутаты Госдумы VII созыва по одомандатным избирательным округам

1. Республика Адыгея (Адыгея) — Адыгейский одномандатный избирательный округ — Салов Евгений Иванович

2. Республика Алтай — Алтайский одномандатный избирательный округ — Ромашкин Виктор Васильевич

3. Республика Башкортостан — Уфимский одномандатный избирательный округ — Ющенко Александр Андреевич

4. Республика Башкортостан — Благовещенский одномандатный избирательный округ — Хафизов Рустам Фларидович

5. Республика Башкортостан — Белорецкий одномандатный избирательный округ — Ахмедьянов Ханиф Нигамадьянович

6. Республика Башкортостан — Нефтекамский одномандатный избирательный округ — Галин Ильгам Илюсович

7. Республика Башкортостан — Салаватский одномандатный избирательный округ — Кутлугужин Юнир Галимьянович

8. Республика Башкортостан — Стерлитамакский одномандатный избирательный округ — Старов Вадим Николаевич

9. Республика Бурятия — Бурятский одномандатный избирательный округ — Цыренов Баир Цыденович

10. Республика Дагестан — Северный одномандатный избирательный округ — Авезов Мурзадин Алибекович

11. Республика Дагестан — Центральный одномандатный избирательный округ — Махмудов Махмуд Гаджулаевич

12. Республика Дагестан — Южный одномандатный избирательный округ — Зайнуков Алескендер Хизриевич

13. Республика Ингушетия — Ингушский одномандатный избирательный округ — Богатырёв Ильяс Сулейманович

14. Кабардино-Балкарская Республика — Кабардино-Балкарский одномандатный избирательный округ — Паштов Борис Султанович

15. Республика Калмыкия — Калмыцкий одномандатный избирательный округ — Балаклеец Людмила Ивановна

16. Карачаево-Черкесская Республика — Карачаево-Черкесский одномандатный избирательный округ — Бытдаев Кемал Курманович

17. Республика Карелия — Карельский одномандатный избирательный округ — Кашин Борис Сергеевич

18. Республика Коми — Сыктывкарский одномандатный избирательный округ — Михайлов Олег Алексеевич

19. Республика Крым — Симферопольский одномандатный избирательный округ — Чернышов Александр Иванович

20. Республика Крым — Керченский одномандатный избирательный округ — Кискин Степан Степанович

21. Республика Крым — Евпаторийский одномандатный избирательный округ — Соломахин Олег Андреевич

22. Республика Марий Эл — Марийский одномандатный избирательный округ — Казанков Сергей Иванович

23. Республика Мордовия — Мордовский одномандатный избирательный округ — Кузякин Дмитрий Викторович

24. Республика Саха (Якутия) — Якутский одномандатный избирательный округ — Аммосов Петр Револьдович

25. Республика Северная Осетия — Алания — Северо-Осетинский одномандатный избирательный округ — Кочиев Роберт Иванович

26. Республика Татарстан (Татарстан) — Московский одномандатный избирательный округ — Миргалимов Хафиз Гаязович

27. Республика Татарстан (Татарстан) — Альметьевский одномандатный избирательный округ — Агафонов Александр Федорович

28. Республика Татарстан (Татарстан) — Нижнекамский одномандатный избирательный округ — Ягудин Альберт Ахметвагизович

29. Республика Татарстан (Татарстан) — Набережно-Челнинский одномандатный избирательный округ — Гарифуллин Мансур Зайдуллович

30. Республика Татарстан (Татарстан) — Приволжский одномандатный избирательный округ — Пешков Виктор Петрович

31. Республика Татарстан (Татарстан) — Центральный одномандатный избирательный округ — Прокофьев Артём Вячеславович

32. Республика Тыва — Тывинский одномандатный избирательный округ — Анай-оол Мерген Кыргысович

33. Удмуртская Республика — Удмуртский одномандатный избирательный округ — Чепкасов Владимир Геннадьевич

34. Удмуртская Республика — Ижевский одномандатный избирательный округ — Бодров Владимир Петрович

35. Республика Хакасия — Хакасский одномандатный избирательный округ — Семенов Александр Геннадьевич

36. Чеченская Республика — Чеченский одномандатный избирательный округ — Авхадов Руслан Вахаевич

37. Чувашская Республика — Чувашия — Канашский одномандатный избирательный округ — Данилов Георгий Владиславович

38. Чувашская Республика — Чувашия — Чебоксарский одномандатный избирательный округ — Шурчанов Валентин Сергеевич

39. Алтайский край — Барнаульский одномандатный избирательный округ — Сартаков Андрей Александрович

40. Алтайский край — Рубцовский одномандатный избирательный округ — Юрченко Сергей Иванович

41. Алтайский край — Бийский одномандатный избирательный округ — Останина Нина Александровна

42. Алтайский край — Славгородский одномандатный избирательный округ — Понарин Петр Петрович

43. Забайкальский край — Читинский одномандатный избирательный округ — Поздняков Владимир Георгиевич

44. Забайкальский край — Даурский одномандатный избирательный округ — Гайдук Юрий Николаевич

45. Камчатский край — Камчатский одномандатный избирательный округ — Смагин Михаил Васильевич

46. Краснодарский край — Краснодарский одномандатный избирательный округ — Обухов Сергей Павлович

47. Краснодарский край — Красноармейский одномандатный избирательный округ — Лузинов Сергей Константинович

48. Краснодарский край — Славянский одномандатный избирательный округ — Коломиец Дмитрий Викторович

49. Краснодарский край — Туапсинский одномандатный избирательный округ — Тренин Алексей Николаевич

50. Краснодарский край — Сочинский одномандатный избирательный округ — Васильев Игорь Васильевич

51. Краснодарский край — Тихорецкий одномандатный избирательный округ — Нагнибеда Александр Иванович

52. Краснодарский край — Армавирский одномандатный избирательный округ — Харитонов Николай Михайлович

53. Краснодарский край — Каневской одномандатный избирательный округ — Соколенко Павел Васильевич

54. Красноярский край — Красноярский одномандатный избирательный округ — Слонов Алексей Павлович

55. Красноярский край — Центральный одномандатный избирательный округ — Вычужанин Петр Владимирович

56. Красноярский край — Дивногорский одномандатный избирательный округ — Носов Дмитрий Юрьевич

57. Красноярский край — Енисейский одномандатный избирательный округ — Полежаев Петр Иванович

58. Пермский край — Пермский одномандатный избирательный округ — Селютин Алексей Васильевич

59. Пермский край — Чусовской одномандатный избирательный округ — Сторожев Геннадий Алексеевич

60. Пермский край — Кунгурский одномандатный избирательный округ — Гребенюк Владимир Алексеевич

61. Пермский край — Кудымкарский одномандатный избирательный округ — Филатова Ирина Анатольевна

62. Приморский край — Владивостокский одномандатный избирательный округ — Долгачёв Анатолий Николаевич

63. Приморский край — Артемовский одномандатный избирательный округ — Корниенко Алексей Викторович

64. Приморский край — Арсеньевский одномандатный избирательный округ — Гришуков Владимир Витальевич

65. Ставропольский край — Ставропольский одномандатный избирательный округ — Соболев Виктор Иванович

66. Ставропольский край — Невинномысский одномандатный избирательный округ — Гончаров Виктор Иванович

67. Ставропольский край — Кавминводский одномандатный избирательный округ — Смоляков Валерий Анатольевич

68. Ставропольский край — Георгиевский одномандатный избирательный округ — Лозовой Виктор Иванович

69. Хабаровский край — Хабаровский одномандатный избирательный округ — Постников Виктор Михайлович

70. Хабаровский край — Комсомольский одномандатный избирательный округ — Воеводин Вадим Александрович

71. Амурская область — Амурский одномандатный избирательный округ — Кобызов Роман Александрович

72. Архангельская область — Архангельский одномандатный избирательный округ — Новиков Александр Владимирович

73. Архангельская область — Котласский одномандатный избирательный округ — Павлов Василий Нестерович

74. Астраханская область — Астраханский одномандатный избирательный округ — Арефьев Николай Васильевич

75. Белгородская область — Белгородский одномандатный избирательный округ — Шевляков Валерий Алексеевич

76. Белгородская область — Старооскольский одномандатный избирательный округ — Панов Станислав Геннадьевич

77. Брянская область — Брянский одномандатный избирательный округ — Павлов Константин Леонидович

78. Брянская область — Унечский одномандатный избирательный округ — Архицкий Андрей Георгиевич

79. Владимирская область — Владимирский одномандатный избирательный округ — Емельянова Лариса Николаевна

80. Владимирская область — Суздальский одномандатный избирательный округ — Бундина Людмила Александровна

81. Волгоградская область — Волгоградский одномандатный избирательный округ — Таранцов Михаил Александрович

82. Волгоградская область — Красноармейский одномандатный избирательный округ — Буров Алексей Никитович

83. Волгоградская область — Михайловский одномандатный избирательный округ — Шаманаев Евгений Иванович

84. Волгоградская область — Волжский одномандатный избирательный округ — Кобелев Александр Николаевич

85. Вологодская область — Вологодский одномандатный избирательный округ — Селин Михаил Васильевич

86. Вологодская область — Череповецкий одномандатный избирательный округ — Морозов Александр Николаевич

87. Воронежская область — Воронежский одномандатный избирательный округ — Гаврилов Сергей Анатольевич

88. Воронежская область — Правобережный одномандатный избирательный округ — Померанцев Андрей Сергеевич

89. Воронежская область — Аннинский одномандатный избирательный округ — Рудаков Сергей Иванович

90. Воронежская область — Павловский одномандатный избирательный округ — Гостев Руслан Георгиевич

91. Ивановская область — Ивановский одномандатный избирательный округ — Саломатин Дмитрий Эдуардович

92. Ивановская область — Кинешемский одномандатный избирательный округ — Кленов Владимир Витальевич

93. Иркутская область — Иркутский одномандатный избирательный округ — Щапов Михаил Викторович

94. Иркутская область — Ангарский одномандатный избирательный округ — Бренюк Сергей Алексеевич

95. Иркутская область — Шелеховский одномандатный избирательный округ — Романов Антон Васильевич

96. Иркутская область — Братский одномандатный избирательный округ — Андреев Андрей Анатольевич

97. Калининградская область — Калининградский одномандатный избирательный округ — Ревин Игорь Алексеевич

98. Калининградская область — Центральный одномандатный избирательный округ — Плешков Игорь Владимирович

99. Калужская область — Калужский одномандатный избирательный округ — Яшкин Николай Иванович

100. Калужская область — Обнинский одномандатный избирательный округ — Костина Марина Васильевна

101. Кемеровская область — Кемеровский одномандатный избирательный округ — Антонов Георгий Антонович

102. Кемеровская область — Прокопьевский одномандатный избирательный округ — Карпов Владимир Ильич

103. Кемеровская область — Заводский одномандатный избирательный округ — Витковский Юрий Николаевич

104. Кемеровская область — Новокузнецкий одномандатный избирательный округ — Бураков Леонид Васильевич

105. Кировская область — Кировский одномандатный избирательный округ — Вотинцев Алексей Владимирович

106. Кировская область — Кирово-Чепецкий одномандатный избирательный округ — Мамаев Сергей Павлинович

107. Костромская область — Костромской одномандатный избирательный округ — Ижицкий Валерий Петрович

108. Курганская область — Курганский одномандатный избирательный округ — Кислицын Василий Александрович

109. Курская область — Курский одномандатный избирательный округ — Иванов Николай Николаевич

110. Курская область — Сеймский одномандатный избирательный округ — Буданов Максим Николаевич

111. Ленинградская область — Всеволожский одномандатный избирательный округ — Таймазов Владимир Александрович

112. Ленинградская область — Кингисеппский одномандатный избирательный округ — Кузьмин Николай Алексеевич

113. Ленинградская область — Волховский одномандатный избирательный округ — Ожерельев Владимир Борисович

114. Липецкая область — Липецкий одномандатный избирательный округ — Разворотнев Николай Васильевич

115. Липецкая область — Левобережный одномандатный избирательный округ — Токарев Сергей Владимирович

116. Магаданская область — Магаданский одномандатный избирательный округ — Иваницкий Сергей Павлович

117. Московская область — Балашихинский одномандатный избирательный округ — Красикова Оксана Викторовна

118. Московская область — Дмитровский одномандатный избирательный округ — Авдеев Михаил Юрьевич

119. Московская область — Коломенский одномандатный избирательный округ — Федоров Виталий Владимирович

120. Московская область — Красногорский одномандатный избирательный округ — Русских Алексей Юрьевич

121. Московская область — Люберецкий одномандатный избирательный округ — Грудинин Павел Николаевич

122. Московская область — Одинцовский одномандатный избирательный округ — Чувилин Владимир Анатольевич

123. Московская область — Орехово-Зуевский одномандатный избирательный округ — Веселова Нина Григорьевна

124. Московская область — Подольский одномандатный избирательный округ — Иванюженков Борис Викторович

125. Московская область — Сергиево-Посадский одномандатный избирательный округ — Преображенская Анастасия Викторовна

126. Московская область — Серпуховский одномандатный избирательный округ — Тютькова Ирина Анатольевна

127. Московская область — Щелковский одномандатный избирательный округ — Еремейцева Наталья Николаевн

128. Мурманская область — Мурманский одномандатный избирательный округ — Степахно Геннадий Васильевич

129. Нижегородская область — Нижегородский одномандатный избирательный округ — Вороненков Денис Николаевич

130. Нижегородская область — Приокский одномандатный избирательный округ — Фомин Роман Владимирович

131. Нижегородская область — Автозаводский одномандатный избирательный округ — Рябов Николай Федорович

132. Нижегородская область — Канавинский одномандатный избирательный округ — Тарнаев Александр Петрович

133. Нижегородская область — Борский одномандатный избирательный округ — Сухарев Максим Владимирович

134. Новгородская область — Новгородский одномандатный избирательный округ — Шустров Андрей Макарович

135. Новосибирская область — Новосибирский одномандатный избирательный округ — Жирнов Андрей Геннадьевич

136. Новосибирская область — Центральный одномандатный избирательный округ — Сулейманов Ренат Исмаилович

137. Новосибирская область — Искитимский одномандатный избирательный округ — Абалаков Александр Николаевич

138. Новосибирская область — Барабинский одномандатный избирательный округ — Яковлев Роман Борисович

139. Омская область — Омский одномандатный избирательный округ — Алехин Андрей Анатольевич

140. Омская область — Москаленский одномандатный избирательный округ — Смолин Олег Николаевич

141. Омская область — Любинский одномандатный избирательный округ — Денисенко Олег Иванович

142. Оренбургская область — Оренбургский одномандатный избирательный округ — Амелин Максим Анатольевич

143. Оренбургская область — Бугурусланский одномандатный избирательный округ — Уралов Семен Сергеевич

144. Оренбургская область — Орский одномандатный избирательный округ — Иванов Александр Анатольевич

145. Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ — Иконников Василий Николаевич

146. Пензенская область — Пензенский одномандатный избирательный округ — Камнев Георгий Петрович

147. Пензенская область — Лермонтовский одномандатный избирательный округ — Петров Алексей Анатольевич

148. Псковская область — Псковский одномандатный избирательный округ — Рогов Александр Анатольевич

149. Ростовская область — Ростовский одномандатный избирательный округ — Фоменко Григорий Петрович

150. Ростовская область — Нижнедонской одномандатный избирательный округ — Бессонов Евгений Иванович

151. Ростовская область — Таганрогский одномандатный избирательный округ — Коломейцев Николай Васильевич

152. Ростовская область — Южный одномандатный избирательный округ — Бессонов Владимир Иванович

153. Ростовская область — Белокалитвинский одномандатный избирательный округ — Шаповалов Сергей Александрович

154. Ростовская область — Шахтинский одномандатный избирательный округ — Щербаков Геннадий Венедиктович

155. Ростовская область — Волгодонской одномандатный избирательный округ — Дедович Александр Дмитриевич

156. Рязанская область — Рязанский одномандатный избирательный округ — Гнускина Галина Николаевна

157. Рязанская область — Скопинский одномандатный избирательный округ — Федоткин Владимир Николаевич

158. Самарская область — Самарский одномандатный избирательный округ — Матвеев Михаил Николаевич

159. Самарская область — Тольяттинский одномандатный избирательный округ — Калашников Леонид Иванович

160. Самарская область — Красноглинский одномандатный избирательный округ — Лескин Алексей Владимирович

161. Самарская область — Жигулевский одномандатный избирательный округ — Краснов Алексей Геннадьевич

162. Самарская область — Промышленный одномандатный избирательный округ — Ряднов Константин Валериевич

163. Саратовская область — Саратовский одномандатный избирательный округ — Анидалов Александр Юрьевич

164. Саратовская область — Балаковский одномандатный избирательный округ — Лубкова Ольга Всеволодовна

165. Саратовская область — Балашовский одномандатный избирательный округ — Алимова Ольга Николаевна

166. Саратовская область — Энгельсский одномандатный избирательный округ — Афанасьев Сергей Николаевич

167. Сахалинская область — Сахалинский одномандатный избирательный округ — Иванова Светлана Васильевна

168. Свердловская область — Свердловский одномандатный избирательный округ — Скоморохова Римма Вениаминовна

169. Свердловская область — Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ — Парфенов Алексей Александрович

170. Свердловская область — Березовский одномандатный избирательный округ — Боровик Евгений Михайлович

171. Свердловская область — Нижнетагильский одномандатный избирательный округ — Потанин Владислав Владимирович

172. Свердловская область — Асбестовский одномандатный избирательный округ — Вегнер Вячеслав Михайлович

173. Свердловская область — Первоуральский одномандатный избирательный округ — Езерский Николай Николаевич

174. Свердловская область — Серовский одномандатный избирательный округ — Столбов Александр Александрович

175. Смоленская область — Смоленский одномандатный избирательный округ — Степченков Александр Петрович

176. Смоленская область — Рославльский одномандатный избирательный округ — Митрофаненков Андрей Николаевич

177. Тамбовская область — Тамбовский одномандатный избирательный округ — Жидков Андрей Игоревич

178. Тамбовская область — Рассказовский одномандатный избирательный округ — Александров Артем Романович

179. Тверская область — Тверской одномандатный избирательный округ — Воробьёва Людмила Фёдоровна

180. Тверская область — Заволжский одномандатный избирательный округ — Гончаров Артем Сергеевич

181. Томская область — Томский одномандатный избирательный округ — Федоров Алексей Геннадьевич

182. Томская область — Обский одномандатный избирательный округ — Барышникова Наталья Геннадьевна

183. Тульская область — Тульский одномандатный избирательный округ — Косарева Татьяна Геннадьевна

184. Тульская область — Новомосковский одномандатный избирательный округ — Лебедев Олег Александрович

185. Тюменская область — Тюменский одномандатный избирательный округ — Дорохин Павел Сергеевич

186. Тюменская область — Заводоуковский одномандатный избирательный округ — Чепик Александр Федорович

187. Ульяновская область — Ульяновский одномандатный избирательный округ — Куринный Алексей Владимирович

188. Ульяновская область — Радищевский одномандатный избирательный округ — Синельщиков Юрий Петрович

189. Челябинская область — Челябинский одномандатный избирательный округ — Гильмутдинов Эльдар Рафаильевич

190. Челябинская область — Металлургический одномандатный избирательный округ — Нациевский Константин Олегович

191. Челябинская область — Коркинский одномандатный избирательный округ — Шаргунов Сергей Александрович

192. Челябинская область — Магнитогорский одномандатный избирательный округ — Егоров Игорь Викторович

193. Челябинская область — Златоустовский одномандатный избирательный округ — Никитчук Иван Игнатьевич

194. Ярославская область — Ярославский одномандатный избирательный округ — Воробьев Александр Васильевич

195. Ярославская область — Ростовский одномандатный избирательный округ — Парамонов Михаил Константинович

196. Город Москва — Бабушкинский одномандатный избирательный округ — Потапов Александр Владимирович

197. Город Москва — Кунцевский одномандатный избирательный округ — Михайлова Юлия Борисовна

198. Город Москва — Ленинградский одномандатный избирательный округ — Тарасов Антон Александрович

199. Город Москва — Люблинский одномандатный избирательный округ — Рашкин Валерий Федорович

200. Город Москва — Медведковский одномандатный избирательный округ — Парфенов Денис Андреевич

201. Город Москва — Нагатинский одномандатный избирательный округ — Святошенко Владимир Алексеевич

202. Город Москва — Новомосковский одномандатный избирательный округ — Сагенбаев Игорь Александрович

203. Город Москва — Орехово-Борисовский одномандатный избирательный округ — Медведев Александр Константинович

204. Город Москва — Перовский одномандатный избирательный округ — Тимченко Александр Николаевич

205. Город Москва — Преображенский одномандатный избирательный округ — Корсаков Николай Николаевич

206. Город Москва — Тушинский одномандатный избирательный округ — Бабурин Сергей Николаевич

207. Город Москва — Ховринский одномандатный избирательный округ — Павлова Елена Анатольевна

208. Город Москва — Центральный одномандатный избирательный округ — Тарасов Павел Михайлович

209. Город Москва — Черемушкинский одномандатный избирательный округ — Родин Владимир Романович

210. Город Москва — Чертановский одномандатный избирательный округ — Давыдов Денис Владимирович

211. Город Санкт-Петербург — Восточный одномандатный избирательный округ — Ходунова Ольга Архиповна

212. Город Санкт-Петербург — Западный одномандатный избирательный округ — Ольховский Александр Сергеевич

213. Город Санкт-Петербург — Северный одномандатный избирательный округ — Пантелеев Сергей Михайлович

214. Город Санкт-Петербург — Северо-Восточный одномандатный избирательный округ — Гатчин Юрий Арменакович

215. Город Санкт-Петербург — Северо-Западный одномандатный избирательный округ — Иванова Ирина Владимировна

216. Город Санкт-Петербург — Центральный одномандатный избирательный округ — Бортко Владимир Владимирович

217. Город Санкт-Петербург — Юго-Восточный одномандатный избирательный округ — Сокол Святослав Михайлович

218. Город Санкт-Петербург — Южный одномандатный избирательный округ — Садулаев Герман Умаралиевич

219. Город Севастополь — Севастопольский одномандатный избирательный округ — Комоедов Владимир Петрович

220. Еврейская автономная область — Еврейский одномандатный избирательный округ — Лазарев Константин Александрович

221. Ненецкий автономный округ — Ненецкий одномандатный избирательный округ — Саблин Александр Иванович

222. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — Ханты-Мансийский одномандатный избирательный округ — Савинцев Алексей Владимирович

223. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — Нижневартовский одномандатный избирательный округ — Тетекин Вячеслав Николаевич

224. Чукотский автономный округ — Чукотский одномандатный избирательный округ — Гальцов Владимир Анатольевич

225. Ямало-Ненецкий автономный округ — Ямало-Ненецкий одномандатный избирательный округ — Карпиков Максим Георгиевич