Кишинёв, 27 июня, 2016, 20:59 — ИА Регнум. И сторона защиты, и сторона обвинения намерены опротестовать решение Кишиневского суда, приговорившего экс-премьера Молдавии Владимира Филата к девяти годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Как передает корреспондент ИА REGNUM, прокурор Адриана Бецишор заявила, что «наказание несоизмеримо совершенным действиям».

polit.ru Владимир Филат

«Мы просили 19 лет. Бесспорно, приговор будет оспорен», — сказала прокурор. Она добавила, что в отношении Филата выдвинут еще ряд обвинений, по которым он может получить дополнительные сроки заключения.

Сам Владимир Филат также не согласен с решением суда. «Это незаконный приговор. То, что процесс не был публичным, доказывает, что он был незаконным. Вам стоило бы увидеть доказательства, представленные прокурорами. Они незаконные. Я обращусь в Европейский суд по правам человека», — заявил журналистам экс-премьер.

Напомним, суд признал Филата виновным в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния и приговорил его к девяти годам тюрьмы в пенитенциарном учреждении закрытого типа, а также к уплате штрафа и конфискации части имущества.

Суд также лишил Филата высшей государственной награды Молдавии — «Ордена республики» и запретил ему занимать государственные должности сроком на пять лет.

Владимир Филат был арестован по обвинению в коррупции и причастности к хищению 1 млрд евро из банковской системы страны, которое в Молдавии получило название «кражи века». Сам политик своей вины не признал и обвинилв своем аресте влиятельного олигарха Владимира Плахотнюка, который предположительно контролирует систему юстиции Молдавии.