Иваново, 27 июня, 2016, 20:59 — ИА Регнум. Тело заместителя генерального директора компании «Газпром межрегионгаз Иваново» с признаками насильственной смерти найдено на территории домовладения в городе Юрьевец Ивановской области 25 июня. Об обнаружении тел мужчины и женщины с многочисленными колото-резаными ранениями ИА REGNUM сообщили сегодня, 27 июня, в пресс-службе Следственного управления СКР.

Михай Мункачи. Убийство. 1882-1887

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подробности в СКР не сообщили.

В УМВД по Ивановской области сообщили чуть больше подробностей: известно, что тела найдены 25 июня в коттедже на улице Селецкая Гора. Сообщается также, что установлены личности погибших: это «жители Иванова — мужчина 1968 года рождения и женщина 1973 года рождения. Сейчас оперативники выясняют все обстоятельства трагедии случившейся в коттедже и разбираются в причинах, приведших к гибели людей».

Официально ни в УМВД, ни в СКР имена убитых не сообщаются. Однако, как сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органов, убитый мужчина — заместитель гендиректора «Газпром межрегионгаз Иваново». Именно ему принадлежал коттедж, где было совершено убийство.